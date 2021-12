De Amerikaanse economie heeft in november netto slechts 210.000 banen gecreëerd, een pak minder dan analisten hadden verwacht. Die gingen uit van minstens 545.000 jobs. De cijfers werden bekendgemaakt door het Amerikaanse ministerie van Werk

Tegenover het dieptepunt van de coronacrisis, in het voorjaar van 2020, kwamen er in de VS al 18,4 miljoen jobs of zo'n 82 procent van de verloren gegane banen bij. Er is dus nog altijd een verschil van 4 miljoen tegenover de periode voor de crisis.

In November, the unemployment rate declined to 4.2% and we added 210,000 jobs. The economy continues its strong rebound thanks to investments in working families and rising vaccination rates. https://t.co/iFGR6uizeK pic.twitter.com/UNqMJht1yq — U.S. Department of Labor (@USDOL) December 3, 2021

De werkloosheidsgraad is in november op zijn beurt gedaald, van 4,6 procent tot 4,2 procent. Veel Amerikanen hebben de arbeidsmarkt verlaten, waardoor er op verschillende plaatsen in het land zelfs een tekort is aan arbeidskrachten. Toch verwachten analisten dat er weer meer mensen aan de slag zullen gaan, nu ook de werkloosheidsvergoedingen zijn afgelopen

