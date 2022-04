Een voormalige bankier van Goldman Sachs is door het Amerikaanse gerecht schuldig bevonden binnen de corruptiezaak rond het Maleisische staatsinvesteringsfonds 1MDB. Het vroegere hoofd van de Amerikaanse bankengroep in Maleisië riskeert een lange gevangenisstraf.

Na een proces van acht weken in Brooklyn, werd de 49-jarige Robert Ng door de jury schuldig bevonden over heel de lijn. Hij riskeert nu een celstraf tot 30 jaar voor overtredingen van de Amerikaanse antiwitwas- en anti-omkopingswetten. Volgens de klacht tegen hem zou Ng voor zijn rol in het schandaal meer dan 35 miljoen dollar (32 miljoen euro) gekregen hebben. Maleisië richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling.

De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds met de hulp van vroegere medewerkers van Goldman Sachs grote sommen geld hebben laten wegsluizen. De zakenbank accepteerde in 2020 een schikking waardoor hij 2,9 miljard dollar betaalde voor zijn rol in het schandaal. In 2018 pleitte topman van Goldman Sachs Tim Leissner, de baas van Robert Ng, al schuldig aan zijn aandeel in de zaak. Volgens de advocaat van Ng, die niet schuldig pleitte en als enige ex-bankier voor een jury moet verschijnen, was Ng enkel een zondebok. Hij stelde de getuigenis van Leissner ook in vraag. Volgens de jury is Ng echter schuldig aan het samenzweren om geld wit te wassen en het schenden van de anticorruptiewetgeving, meldt BBC.

