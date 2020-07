Nu de coronacrisis voor een festivalseizoen in mineur zorgt, luisteren muziekliefhebbers des te meer thuis of in de auto naar muziek. De Dendermondse speakerproducent Premium Sound Solutions is nauwelijks bekend, maar het bedrijf is wel een wereldspeler in zijn niche.

De luidsprekers in uw auto, de speakers in draadloze muziekproducten van merken zoals Bang & Olufsen en Bowers & Wilkins, uw slimme speaker in huis. De kans is groot dat ze zijn ontwikkeld en gefabriceerd door Premium Sound Solutions (PSS) in Dendermonde. De voormalige Philips-audiovestiging is sinds 2014 weer zelfstandig en heeft sindsdien enorm goed geboerd als toeleverancier voor tal van andere merken.

De luidsprekers in uw auto, de speakers in draadloze muziekproducten van merken zoals Bang & Olufsen en Bowers & Wilkins, uw slimme speaker in huis. De kans is groot dat ze zijn ontwikkeld en gefabriceerd door Premium Sound Solutions (PSS) in Dendermonde. De voormalige Philips-audiovestiging is sinds 2014 weer zelfstandig en heeft sindsdien enorm goed geboerd als toeleverancier voor tal van andere merken. In niet-coronatijden reserveert PSS elk jaar tijdens de Consumer Electronics Show (CES) een ruimte in een hotel op de Strip in Las Vegas, om zijn volledige gamma aan producten te demonstreren. De potentiële klanten zijn dan toch allemaal in town. "Het transport van die producten is een logistieke uitdaging", zegt chief technology officer Thomas Van den Keybus. "Het is dus handiger dat maar één keer te doen voor zo veel mogelijk contacten." PSS levert speakers in alle soorten en maten aan de meeste autofabrikanten wereldwijd. Maar het maakt ook de luidsprekers in een aantal consumentenproducten van keurige audiomerken en zelfs slimme speakers van de grote techmerken. De speakers worden gefabriceerd in België, Hongarije, Mexico, Maleisië en China. Maar de hoofdzetel van PSS, waar ook de afdeling innovatie en onderzoek en ontwikkeling zit, is gevestigd in Dendermonde. "We zitten, op eigen initiatief, onder de radar", zegt Thomas Van den Keybus. "We werken strikt business-to-business (verkoop aan bedrijven, niet aan particulieren, nvdr). Wij hebben zelf geen merk. Onze klanten willen dat hun merk in de kijker loopt." PSS heeft een lange voorgeschiedenis. Het bedrijf is ontstaan uit de voormalige Philips-vestiging in Dendermonde. Die werd in 1970 opgericht om speakers te produceren voor de Nederlandse elektronicagroep. De Consumer Electronics-divisie van Philips had toen nog een breed gamma producten, zoals hifi-luidsprekerboxen, radio's en tv's. Die heeft Philips ondertussen afgestoten, maar aan het einde van de vorige eeuw vormden ze het speerpunt voor het bedrijf. In de jaren tachtig kwamen daar de eerste autoradio's bij. Consumenten wilden ook een beter geluid onderweg. In een later stadium bouwden autofabrikanten radio's en luidsprekers rechtstreeks in aan de band. Op het hoogtepunt van haar productiviteit had de fabriek in Dendermonde meer dan 1200 mensen op de loonlijst. Na een heftige herstructurering in 2003 behoorde PSS niet meer tot de kernactiviteiten van het concern. Vier jaar later werd de afdeling met 500 medewerkers verkocht aan de Japanse groep Denon+Marantz. Die besloot zeven jaar later te focussen op de exploitatie van haar eigen merken en staakte het leveren van technologie aan anderen. Het Dendermondse filiaal bleef dat wel doen, werd vervolgens verzelfstandigd en overgenomen door de Nederlandse investeringsmaatschappij Value Enhancement Partners (VEP). De naam PSS staat vandaag niet meer voor 'Philips Sound Solutions', maar voor 'Premium Sound Solutions'. PSS maakt nu audio-oplossingen voor zowel de autosector als de consumentenmarkt. Speakers voor auto's leveren zo'n 80 procent van de jaaromzet. Bovendien zit er veel groei in de consumentenmarkt, waar het bedrijf de grote spelers voor zich wist te winnen. De kunst, zegt Thomas Van den Keybus, zit in het maken van kwalitatieve en betaalbare speakers, tussen 1 en 10 dollar. "Vanzelfsprekend maken sommige klanten de speakers voor hun audiofiele kernproducten zelf", legt Van den Keybus uit. "Maar ze hebben ook almaar meer producten in hun portfolio waarvoor ze aankloppen bij specialisten, zoals PSS. Zo profiteren ze mee van het grote productieapparaat dat PSS wereldwijd ter beschikking heeft. Soms moeten we voor één type 50.000 luidsprekers per dag produceren. Die komen dan in smartspeakers, draadloze speakers, draagbare bluetoothspeakers en andere producten. Er is een sterk groeiende vraag naar luidsprekers voor de consumententechnologie." PSS is nu een conglomeraat dat wereldwijd werk biedt aan meer dan 3500 mensen. Naast de productievestigingen zijn er ook nog verkoopafdelingen in België, de Verenigde Staten, India en China. Als onderdeel van zijn groeistrategie heeft PSS onlangs in China zijn grootste onderaannemer overgenomen en omgedoopt tot PSS Dongguan. PSS werkt al samen met die Chinese onderneming sinds 1998, dus al van in de Philips-tijden. PSS produceert wereldwijd 70 miljoen speakers per jaar. Exacte omzetcijfers geeft het niet vrij. De begin 2019 opgerichte holdingmaatschappij, die al die verkoop- en productiefilialen aanstuurt, heeft nog geen beschikbare jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België. De Belgische vestiging alleen draaide volgens de recentst neergelegde, geconsolideerde jaarrekening meer dan 271 miljoen euro omzet. Dat is zo'n 74 miljoen meer dan in het boekjaar 2015. "Het is enorm snel gegaan de afgelopen jaren", zegt Tom Van Steenkiste, directeur sales bij PSS. "Bovendien hebben we een stevige marktpositie opgebouwd. Iedere autoconstructeur waarmee we samenwerken, heeft gemiddeld drie leveranciers van luidsprekers. Bij een hoop belangrijke merken - waarvan we de meeste niet bij naam mogen noemen - zijn we bij die drie. We maken ons sterk dat weinig bedrijven zo'n breed productportfolio hebben. PSS blijft innoveren. Een recente nieuwigheid zijn bijvoorbeeld speakers die in een autostoel kunnen worden geïntegreerd en die van daaruit een soort geluidsveld creëren. Wie tussen de speakers zit, hoort het geroezemoes van de straat niet meer, terwijl felle verkeersgeluiden nog wel doorkomen. De afdeling onderzoek en ontwikkeling zit nog altijd in België, in de hoofdzetel in Dendermonde, waar ook nog altijd een fabriek gevestigd is. "Niet alleen voor de proefproductie, maar ook voor de serieproductie", zegt Van den Keybus. "We bouwen 7 tot 8 miljoen luidsprekers. 10 tot 15 procent van onze wereldwijde productie gebeurt in België. We hebben de afgelopen jaren wereldwijd een sterk groei- en expansietraject doorlopen, maar die verankering in Dendermonde blijven we belangrijk vinden."