In Nederland zijn de winkelketens Miss Etam en Steps failliet verklaard, zo bericht vakbond AVV. Het gaat om twee onderdelen van het vroegere FNG, dat in ons land de boeken moest neerleggen.

Door de coronapandemie en de lockdown, waarbij bovendien de vraag tot steunmaatregelen werd afgewezen, waren beide ketens met zo'n 44 winkels in zware financiële problemen gekomen. Zo'n 300 werknemers verliezen hun baan.

Eerder raakte al bekend dat de lonen voor januari niet waren uitbetaald bij Miss Etam en Steps. Vakbond AVV trok vorige week zelf naar de rechter om het faillissement te vragen, nadat moedermaatschappij NXT Fashion uitstel van betaling had gevraagd. Het faillissement is nu uitgesproken, bevestigt de vakbond donderdag.

'Uiteraard is het jammer dat er hiermee ruim driehonderd werknemers op straat komen te staan, maar dit einde was al bijna onvermijdelijk', laat vakbondsvoorzitter Martin Pikaart weten.

Miss Etam en Steps maakten eerder onderdeel uit van de Belgische modegroep FNG, die in september failliet ging. De Nederlandse winkelketens maakten vervolgens een doorstart onder NXT Fashion. Omdat er sprake zou zijn van een nieuwe onderneming, had NXT Fashion volgens de Nederlandse uitkeringsinstantie UWV geen recht op steun van de overheid om de coronacrisis door te komen.

Door de coronapandemie en de lockdown, waarbij bovendien de vraag tot steunmaatregelen werd afgewezen, waren beide ketens met zo'n 44 winkels in zware financiële problemen gekomen. Zo'n 300 werknemers verliezen hun baan.Eerder raakte al bekend dat de lonen voor januari niet waren uitbetaald bij Miss Etam en Steps. Vakbond AVV trok vorige week zelf naar de rechter om het faillissement te vragen, nadat moedermaatschappij NXT Fashion uitstel van betaling had gevraagd. Het faillissement is nu uitgesproken, bevestigt de vakbond donderdag. 'Uiteraard is het jammer dat er hiermee ruim driehonderd werknemers op straat komen te staan, maar dit einde was al bijna onvermijdelijk', laat vakbondsvoorzitter Martin Pikaart weten. Miss Etam en Steps maakten eerder onderdeel uit van de Belgische modegroep FNG, die in september failliet ging. De Nederlandse winkelketens maakten vervolgens een doorstart onder NXT Fashion. Omdat er sprake zou zijn van een nieuwe onderneming, had NXT Fashion volgens de Nederlandse uitkeringsinstantie UWV geen recht op steun van de overheid om de coronacrisis door te komen.