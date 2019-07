Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in juli opnieuw gedaald, waardoor de vrees voor een recessie in de grootste economie van Europa toeneemt.

Het vertrouwen van Duitse ondernemers zakt nu al vier maanden op rij. Aanleiding zijn de wereldwijde handelsspanningen, die afstralen op de economie in eigen land. De export verzwakt en de auto-industrie moet opboksen tegen de nieuwe milieunormen. De private consumptie houdt nog stand, maar dat kan veranderen als de arbeidsmarkt zou verzwakken.

De Ifo-index, die bij ondernemers peilt naar hun verwachtingen voor de komende drie tot zes maanden, klokt in juli af op 92,2 punten, het laagste peil sinds 2009. Gepeild naar de huidige economische toestand, werd een score opgetekend van 95,7 punten, het laagstepeil in zes jaar. De index staat daarmee lager dan analisten hadden verwacht. Dat doet de vrees voor een recessie in de grootste economie van Europa toenemen. Ook de Bundesbank waarschuwde eerder al voor een krimp van de Duitse economie in het tweede kwartaal.

ING-econoom Carsten Brzeski waarschuwt in een reactie dat de Duitse economie momenteel op een gevaarlijk kruispunt staat. De krachtige verzekering tegen een recessie, namelijk de binnenlandse vraag, is aan het afzwakken, stelt de econoom. Het is volgens Brzeski twijfelachtig of de binnenlandse vraag in Duitsland kan aantrekken zonder externe steun, zoals bijvoorbeeld monetaire stimulering of ontspanning aan het handelsfront.