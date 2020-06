Vrachtwagen- en bussenbouwer Volvo Group, die een fabriek heeft in Gent, schrapt 4.100 kantoorbanen. Volvo Group stelt in België ruim 3.500 mensen tewerk. Of er ook in België werknemers moeten vrezen voor hun job, is nog niet duidelijk.

Volvo noemt de teruggelopen activiteiten als gevolg van de coronapandemie als belangrijkste oorzaak voor de reorganisatie. Volgens topman Martin Lundstedt houdt de verminderde vraag de komende jaren aan en dus moet Volvo zich aanpassen. Sinds vorig jaar heeft het bedrijf een flexibele schil ingebouwd en maakt het veel gebruik van consultants. Van alle ontslagen heeft ongeveer 15 procent zo'n adviseursfunctie.

Volvo zegt van land tot land te kijken hoe de ontslagronde wordt vormgegeven. Het bedrijf wil dat in overleg met de vakbonden doen. Zonder overheidssteun, bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid, in de verschillende landen zou het banenverlies nog groter geweest zijn, voegt Volvo nog toe. In vele van de 18 landen waar het bedrijf actief is, gingen de vestigingen tijdelijk toe. In thuisland Zweden verdwijnen er 1.250 banen.

Het bedrijf telde eind maart zowat 99.000 werknemers, uitzendkrachten en consultants incluis. Nog voor de covid-19-perikelen had de Zweedse truckbouwer het moeilijk. Tussen maart 2019 en 2020 verdwenen bijna 5.000 arbeidersbanen omdat het productieritme lager ging. In die periode verdwenen ook zowat 2.300 kantoorbanen en kaderfuncties. Bij de Franse dochter Renault Trucks zijn 463 kantoorbanen bedreigd. Volvo Group denkt dat in 2020 de winst de helft lager ligt dan eerder verwacht. De omzet zou 15 procent dalen.

Belgische vestiging

De woordvoerder van Volvo Trucks Gent kan geen bijkomende informatie verschaffen over de beslissing van het moederbedrijf. 'De impact op Belgische vestiging wordt nog onderzocht', klinkt het. Het zijn in eerste instantie kantoorbanen die op de helling staan. In Gent werken zowat 2.600 mensen, voornamelijk arbeiders. Of er ook in België bedienden moeten vrezen voor hun job, is nog niet duidelijk.

De Gentse fabriek van Volvo Trucks kondigde in februari nog aan dat het 200 uitzendkrachten wil aanwerven na enkele grote orders die een dip in de productie hadden goedgemaakt.

