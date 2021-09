Sinds de lente is de vraag naar bedrijfskredieten weer voorzichtig toegenomen, terwijl de weigeringsgraad bij de banken historisch laag lag, zo blijkt uit de jongste cijfers van sectorfederatie Febelfin. Die ziet een link met het hoger ondernemersvertrouwen, door de start van de vaccinatiecampagne en de heropening van een aantal sectoren. Febelfin verwacht dat de vraag ook de volgende maanden verder zal toenemen.

In het tweede kwartaal, van april tot en met einde juni, werden er 4,2 procent meer ondernemingskredieten aangevraagd dan in dezelfde periode het jaar voordien. Het ging om de eerste stijging in negen kwartalen of ruim twee jaar, aldus Febelfin. De bedragen lagen wel nog iets lager, wat volgens de sectorfederatie kan worden verklaard doordat er nog steunmaatregelen gelden, waardoor bedrijven minder nood hebben aan veel krediet.

Bedrijven vroegen vooral meer financiering voor vaste investeringen, voorraden en werkkapitaal. Bedrijven vroegen meer krediet en kregen dat ook. Het aantal verstrekte kredieten steeg in het tweede kwartaal met 10,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar; de verstrekte bedragen lagen 14,7 procent hoger, aldus Febelfin. De weigeringsgraad lag met 9,1 procent zelfs op het laagste niveau voor die periode sinds het begin van de metingen. Ook de perceptie bij bedrijven over de kredietvoorwaarden is gunstig geëvolueerd, klinkt het.

Eind juni 2021 lag het uitstaande bedrag aan opgenomen ondernemingskredieten (inclusief verbinteniskredieten) op 171,9 miljard euro. Dat is iets minder dan het record van 174,7 miljard euro einde maart.

