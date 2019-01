Voorzitter Wereldbank stapt op

Wereldbank-topvrouw Kristalina Georgieva zal de rol van interimvoorzitter op zich nemen.

De huidige voorzitter Jim Yong Kim zal meteen na zijn vertrek elders aan de slag gaan. Details over zijn nieuwe functie zullen volgens de Wereldbank binnenkort bekendgemaakt worden. Jim Yong Kim was benoemd voor een tweede termijn van vijf jaar met ingang op 1 juli 2017.

Thank you Dr. Kim for your leadership in addressing some of the world’s most pressing challenges including pandemics, climate change and refugees. https://t.co/ZZvIl8DGL2