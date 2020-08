Deze week komt in de haven van Antwerpen een monsterbestelling toe van bijna 31,4 miljoen chirur­gische mondmaskers die de federale regering heeft besteld. Daarmee wordt de strategische stock van chirurgische maskers in ons land verdubbeld, meldt De Tijd.

Bij het begin van de coronacrisis in maart bleek dat ons land over onvoldoende mondmaskers beschikte om aan de eerste noden te voldoen. Dat kwam doordat de federale strategische stock vernietigd en nooit aangevuld werd. De stock werd in 2017 vernietigd omdat de maskers onbruikbaar waren geworden.

De huidige federale stock, verspreid over drie opslagplaatsen in ons land, moet volgens bevoegd minister Philippe De Backer (Open VLD) volstaan om eventuele tekorten op te vangen, bericht De Tijd dinsdag.

Dankzij de nieuwe Chinese levering, die normaal zondag in de Antwerpse haven aankomt, zullen op federaal niveau bijna 62 miljoen chirurgische maskers in voorraad zijn. 'Dat komt boven op de reserves van de eerste lijn, zoals in de ziekenhuizen, artsenpraktijken en de woon-zorgcentra', benadrukt De Backer. Het is de bedoeling rond halfweg september met de nog lopende bestellingen ruim 162 miljoen chirurgische maskers beschikbaar te hebben.

Er werd deze maand door de regering behalve mondmaskers overigens nog meer beschermingsmateriaal besteld. Het gaat daarbij om 4,7 miljoen handschoenen uit Indonesië en 700.000 wegwerpschorten uit Sjanghai (China). Er zitten intussen al 6,5 miljoen van die schorten in de strategische stock. Verwacht wordt dat er tegen halfweg september 14,4 miljoen schorten beschikbaar zijn. Er werden onlangs ook nog 4,5 miljoen hoogwaardige KN95- en N95-maskers uit Sjanghai geleverd. Die lijken op de FFP2-maskers, die vooral de drager van het masker beschermen.

