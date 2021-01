Stéphane Moreau, Pol Heyse en Bénédicte Bayer, drie voormalige managers van de Luikse intercommunale Nethys zijn vrijdagmorgen opgepakt door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie. Dat heeft de procureur-generaal van Luik, Christian De Valkeneer, bekendgemaakt.

De aanhoudingen in het kader van het onderzoek naar de Nethys-zaak vermenigvuldigen zich de jongste dagen. Vrijdagochtend werden op hun beurt Stéphane Moreau, voormalig gedelegeerd bestuurder, Pol Heyse, gewezen financieel directeur, en Bénédicte Bayer, ook een ex-manager opgepakt voor verhoor.

Woensdag waren François Fornieri, Pierre Meyers en Jacques Tison al opgepakt door de speurders.

Na twee lange dagen van verhoren, meldde het Luikse parket-generaal dat de Luikse zakenman François Fornieri is aangehouden voor verduistering door een persoon in een openbaar ambt en van misbruik van vennootschapsgoederen.

Vrijdagmorgen gaf de procureur-generaal ook aan dat Pierre Meyers donderdagavond onder arrestatiebevel stond op grond van dezelfde aanklachten als François Fornieri. Voorts is Jacques Tison vrijgelaten onder voorwaarden en beschuldigd van dezelfde aanklachten als Fornieri.

