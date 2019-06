Zdenek Tuma, een vroegere gouverneur van de nationale bank in Tsjechië, gaat Pavel Kavanek opvolgen als voorzitter van de raad van bestuur van CSOB, het Tsjechische filiaal van KBC Bank.

De aanstelling van Zdenek Tuma is gepland voor 16 oktober, na goedkeuring van de Tsjechische nationale bank, blijkt uit een persbericht.

De 58-jarige Tuma was van 2000 tot 2010 gouverneur bij de nationale bank in Tsjechië. KBC-topman Johan Thijs verwelkomt 'zijn ruime ervaring en kennis op economisch en financieel gebied, die hem in staat zal stellen een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van onze groep om haar nog beter voor te bereiden op de toekomst'.