De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder wil zijn zitje als hoofd van de raad van toezicht van het Russische staatsoliebedrijf Rosneft opgeven. Dat meldt het bedrijf vrijdag.

Schröder, sedert jaren een vriend van de Russische president Vladimir Poetin, staat onder toenemende internationale druk voor zijn banden met Rusland, sinds de Russische inval in Oekraïne. Het is voor hem "onmogelijk" geworden zijn mandaat te verlengen, zegt Rosneft.

Met Schröder stapt ook de Duitse zakenman en CEO van Nord Stream 2, Matthias Warnig op. De op handen zijnde ingebruikneming van de Nord Stream 2, de gaspijpleiding die Rusland en Duitsland verbindt, is sinds de oorlog opgeschort door de Duitse regering.

De begrotingscommissie van het Duitse parlement besloot donderdag enkele privileges voor de oud-regeringsleider te schrappen. De 78-jarige Schröder beschadigt het aanzien van Duitsland in de wereld door geen afstand te nemen van de Russische president Vladimir Poetin, luidde de kritiek uit de Bondsdag. Schröder raakt een door de staat betaald kantoor met personeel kwijt. Hij laat de opheffing van zijn privileges juridisch toetsen, bevestigde zijn advocaat Michael Nagel na een bericht in Der Spiegel.

Vorig jaar stroomde meer dan 400.000 euro uit de staatskas naar personeelsonkosten van het kabinet van Schröder. Volgens het besluit heeft de voormalige kanselier nog steeds recht op een pensioen en persoonlijke bescherming.

Hij was bondskanselier voor de SPD van 1998 tot 2005. Later ging hij onder meer aan de slag voor de Russische energiegiganten Gazprom en Rosneft.

