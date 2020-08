De uitverkoop bij FNG-dochter Brantano is uitgesteld. Dat meldt vakbond ACV Puls.

Vakbondsman Sven De Scheemaeker van ACV Puls meldt dat aan de werknemers van schoenwinkelketen Brantano gevraagd werd om hun persoonlijke kluisjes leeg te maken en hun sleutels in te leveren.

De vakbond vermoedt dat er mogelijk overnamekandidaten zijn die de uitverkoop liever niet zien plaatsvinden. Als de uitverkoop niet zou plaatsvinden hoeft dat volgens De Scheemaeker niet per se een slechte zaak te zijn, aangezien er niet veel enthousiasme te vinden was bij het personeel voor zo'n uitverkoop.

Begin vorige week heeft de ondernemingsrechtbank van Mechelen twintig vennootschappen van de noodlijdende moderetailer FNG failliet verklaard. Het gaat onder meer over Brantano NV, CKS Retail Belgium, Fred & Ginger Retail Belgium, Van Hassels BV, Claudia Sträter Belgium NV en Market Retail Belgium.

De rechtbank heeft daarbij ook een college van vier curatoren aangeduid, die de afhandeling van het faillissement in goede banen moeten leiden en op zoek kunnen gaan naar een overnemer. Mogelijk worden in dat geval een aantal jobs gered, of kunnen bepaalde winkels worden heropend.

