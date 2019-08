De staking bij de Britse piloten van de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair lijkt voorlopig geen hinder te veroorzaken voor het vliegverkeer in België. In het Verenigd Koninkrijk blijft de hinder beperkt.

De 48 urenstaking bij de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde piloten ging om middernacht van start. Volgengs Flightradar24 verliep de dienstregeling op Londen Stansted, de belangrijkste Britse luchthaven voor Ryanair, donderdagochtend grotendeels zoals voorzien.

Op de websites van Brussels Airport en Brussels South Charleroi Airport staan donderdagmorgen geen afgeschafte of vertraagde vluchten van Ryanair.

Ryanair meldde woensdag al geen grote hinder te verwachten, maar waarschuwde wel voor lichte vertragingen of aangepaste vluchten. Vakbond BALPA, die opriep tot de staking, vertegenwoordigt volgens Ryanair een minderheid van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde piloten. Vrijdag 23 augustus is voor de Britse luchtvaart de drukste dag van het jaar, aangezien het maandag een feestdag is en veel Britten er voor een lang weekend op uittrekken. In de 48 uur van de staking moet Ryanair 259.000 passagiers vervoeren, verdeeld over meer dan 1.700 vluchten in het Verenigd Koninkrijk.

Ryanair heeft nog geprobeerd via de rechtbank de staking te laten blokkeren, maar dat is niet gelukt. In Ierland blokkeerde de rechter wel een staking die eveneens voor donderdag en vrijdag gepland was. BALPA liet na de uitspraak van de rechter weten bereid te zijn om de actie op te schorten indien Ryanair akkoord ging met een kader voor verdere onderhandelingen, maar liet later weten dat Ryanair dat geweigerd had.

De stakingen zijn het gevolg van vastgelopen onderhandelingen tussen vakbonden en directie. Pilotenvakbond BALPA klaagt aan dat het management geen idee heeft hoe het met vakbonden moet omgaan en dat er geen standaardovereenkomsten beschikbaar zijn. De eisen hebben betrekking op onder andere transparante verloning, pensioenen en verzekering tegen licentieverlies.

De Britse piloten willen ook in september het werk neerleggen.