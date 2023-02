ING België bevestigt het voornemen om zijn kantorennet te halveren. Van de 390 bankagentschappen zullen er op termijn maar "150 tot 250" overblijven. "Onze strategie van bankieren op afstand slaat aan", oordeelt CEO Peter Adams.

200 kantoren, dat lijkt een nieuwe benchmark te worden voor Belgische grootbanken met een landelijke dekking. BNP Paribas Fortis, de grootste bank van het land, wil tegen 2025 slechts 220 van zijn 385 kantoren overhouden. Nu bevestigt ook ING België zijn voornemen om het net van 390 agentschappen af te slanken tot een 200-tal. Er zullen slechts 50 statutaire eigen ING-kantoren overblijven en iets meer dan 100 agentschappen uitgebaat door zelfstandigen.

Videocalls en chatten

"Het aantal kantoorbezoeken blijft dalen", stelt CEO Peter Adams vast. "Klantencontacten gebeuren steeds minder fysiek. Onze strategie van eenvoudig digitaal bankieren en advies op afstand slaat aan. Onze medewerkers voerden vorig jaar gemiddeld 1.700 videogesprekken per maand. Ook de chatfunctie op onze app en website werd twee keer meer gebruikt dan in 2021."

"Om het kantorennet relevant te houden slanken we het af tot minder, maar grotere kantoren. Door mensen en expertise samen te brengen, zullen de kantoren meer en beter toegankelijk worden", legt Adams uit. Omdat ING ook zijn net van zelfstandigen wil afbouwen, neemt de bank een provisie van 93 miljoen euro ten laste van het boekjaar 2022. Dat geld moet dienen om de contracten met een aantal zelfstandige agenten te beëindigen.

Eenmalige tegenvallers

De resultaten van ING België werden in 2022 tevens gedrukt door een eenmalige boekhoudkundige ingreep die te maken heeft met de boeking van een rente-indekking. Door de snel stijgende rente was er een negatief effect van 288 miljoen euro. "Dat bedrag zal gespreid over de komende jaren worden teruggeboekt als positief resultaat", zegt CFO Hans De Munck.

Lees verder onder de tabel

© ING

Als abstractie gemaakt wordt van die twee uitzonderlijke elementen, houdt ING België 796 miljoen euro brutowinst over. Dat is een daling met 16 procent in vergelijking met 2021, maar wordt niettemin omschreven als "een solide resultaat". "We slaagden erin onze inkomsten voor het tweede jaar op rij boven de 3 miljard euro te houden", beklemtoont De Munck. "De rente-inkomsten liggen op jaarbasis nog lager dan in 2021, maar evolueren sinds het derde kwartaal in de goede richting."

De bank slaagde er ook in de stijging van de operationele kosten te beperken tot 3,5 procent. "Dat is een pak minder dan de inflatie en de loonindexering die daaraan gekoppeld is", zegt De Munck. De provisies voor eventuele kredietverliezen stegen in vergelijking met 2021 met 46 miljoen tot 230 miljoen euro. De Munck schrijft die stijging toe aan de blootstelling van bepaalde bedrijfsklanten aan Rusland. In de praktijk ziet hij geen toename van afbetalingsproblemen, noch bij bedrijven, noch bij particulieren.

Kredietvraag bedrijven daalt niet

"Het is een beetje contra-intuïtief, maar in een moeilijke en onzekere economische context zien wij geen afname van de kredietvraag bij bedrijven", zegt de CFO van ING België. "We hebben in 2022 in totaal (zowel bedrijfskredieten als woonleningen) voor 19 miljard euro nieuwe kredieten toegekend. In het bedrijfssegment was er het hele jaar door, ook in het vierde kwartaal, een mooie groei. Dat is anders op de hypotheekmarkt. Daar zien we dat de rentestijgingen ervoor zorgen dat de vraag naar woonkredieten gevoelig daalt."

De ECB waarschuwde eerder deze week dat veel banken in Europa op de kredietrem gaan staan. Volgens De Munck is dat bij ING niet het geval: "Wij hebben onze criteria niet strenger gemaakt. Wij blijven de economie financieren, getuige de groei die we realiseren in bedrijfskredieten tegen lagere marges dan in het verleden."

