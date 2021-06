De Zweedse autobouwer zal daarvoor samenwerken met de Zweedse batterijcelproducent Northvolt, zo is maandag aangekondigd. Er is nog niet beslist waar de fabriek zal komen.

Volvo Car, met een vestiging in Gent, en Northvolt zullen een joint venture oprichten. De eerste stap wordt het opzetten van een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Zweden. Dat moet in 2022 operationeel zijn. De 'gigafabriek', waar 3.000 mensen aan de slag zouden kunnen, moet in 2026 operationeel zijn. Ze zal produceren voor de merken Volvo en Polestar en zal een capaciteit hebben van tot 50 gigawattuur (GWh).

Bij Volvo moet tegen 2025 de helft van de verkochte wagens elektrisch zijn, tegen 2030 wil de Zweedse speler alleen nog volledig elektrische wagens verkopen.

De Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen Tesla bouwt momenteel al een gigafabriek in Duitsland (nabij Berlijn), waar auto's en batterijen gemaakt zullen worden. En het Duitse Volkswagen kondigde eerder aan tegen 2030 zes batterijcelfabrieken te willen optrekken in Europa. Ook VW werkt samen met Northvolt.

