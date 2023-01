Volvo Trucks, de tweede grootste vrachtwagenbouwer ter wereld, waarschuwt voor nog meer toeleveringsproblemen en oplopende kosten. Dat zei de Zweedse groep, die ook een fabriek heeft in Gent, donderdag bij de publicatie van haar jaarresultaten.

De jaaromzet van Volvo Group steeg met 31 procent tot 134,3 miljard kronen (omgerekend zo'n 12 miljard euro). Zowat de helft van de stijging was te danken aan wisselkoerseffecten, terwijl de hogere kosten wogen op de winstmarge. Die zakte tot 9,1 procent. De bedrijfswinst klokte af op 12,2 miljard Zweedse kronen (zo'n 1,09 miljard euro), wat iets onder de verwachtingen bleef.

'De situatie in de wereldwijde bevoorradingsketen voor onderdelen is nog altijd onstabiel en wordt gekenmerkt door verstoringen en onvoorspelbaarheid', verklaarde CEO Martin Lundstedt in een begeleidend persbericht. 'We blijven geconfronteerd met storingen, stilstand van de productie en extra kosten'. De vraag naar trucks blijft volgens de topman wel hoog: Volvo houdt zijn vooruitzichten onveranderd.

De groep verhoogde het dividend tot 7 kronen per aandeel en keert ook een extra dividend uit van nog eens 7 kronen

