De Gentse vrachtwagenbouwer Volvo Trucks gaat batterijen assembleren voor de elektrische modellen. Een miljoeneninvestering waarvan de details nog moeten worden uitgewerkt, al is de beslissing belangrijk voor de verankering en de tewerkstelling in de regio. In de Gentse productiehallen zullen batterijen gebouwd worden voor alle Europese vestigingen, deelt de directie woensdag mee.

Volvo Trucks wil op termijn meer elektrische vrachtwagens op de markt brengen. Vandaag worden in het buitenland al middelzware trucks gebouwd. Maar in de toekomst zullen ook zware vrachtwagens, waarvan de klassieke variant in Gent wordt gebouwd, geëlektrificeerd worden. Dat betekent dat de constructeur ook zware batterijen zal moeten samenstellen.

Dat productieproces vraagt expertise en een grote financiële investering, al is het woensdag nog niet duidelijk om welk bedrag het gaat. Ook de tewerkstelling die ermee gepaard gaat, is nog onbekend. De principebeslissing is genomen, wat betekent dat een werkgroep een traject zal uittekenen om de stap te zetten. 'Met deze investering brengen we immers een compleet nieuwe technologie in onze fabriek', zegt directeur Koen Knippenberg.

Begin dit jaar opende de Gentse fabriek van Volvo Cars ook een batterijfabriek voor elektrische personenvoertuigen. Die investering van zowat 150 miljoen euro vroeg ook om een grondig opleidingsprogramma voor het personeel. Waarschijnlijk zal de investering bij Volvo Trucks zich niet in dezelfde grootteorde situeren. Het bedrijf bouwt minder stuks en heeft niet de ambitie om volledig over te schakelen op elektrische voertuigen.

Al is de aankondiging wel een opsteker voor de directie en het personeel van Volvo Trucks, dat in ons land meer dan 2.500 mensen tewerk stelt. 'Deze beslissing is goed nieuws voor de verdere verankering van Volvo Trucks in Gent', zegt Knippenberg. Hij ziet de centrale logistieke ligging van de fabriek als een troef die een rol gespeeld heeft bij de beslissing.

'De productie van de batterijpacks is een nieuwe activiteit die we in Gent zullen starten, vergelijkbaar met de introductie van het Volvo Fitting Center in 2008, een volledig zelfstandige afdeling naast de assemblage-activiteiten', klinkt het. De Gentse Volvo vrachtwagenfabriek zal de batterijpacks bouwen voor alle Europese vrachtwagenfabrieken van Volvo Group.

De komende jaren zal Volvo Trucks het gamma verder elektrificeren. Daarvoor is een alliantie gesloten met producent Samsung SDI, die de modules zal aanleveren. Als eerste stap zal het Zweedse Powertrain Production de prototypes bouwen. Daarna wordt in Gent de productiehal ingericht. Het is nog niet duidelijk wanneer die bedrijfsklaar zal zijn.

