Geert Bruyneel is het wereldwijde hoofd van de Volvo-fabrieken. In januari zat hij twee weken in quarantaine, na een verblijf in China. "Onze Chinese fabrieken krabbelen weer overeind. De economen in Europa hebben de situatie toch wat onderschat. Voor mij was al langer duidelijk dat het coronavirus een aanzienlijke impact op de economie zal hebben."

De Vlaming woont in het Zweedse Göteborg, maar reist de helft van zijn werktijd, vooral naar China. Daar zijn vier fabrieken, in Zweden zijn er drie, in de Verenigde Staten één fabriek, en ook in Gent één fabriek. Naar aanleiding van de opening van die fabriek voor de productie voor autobatterijen op donderdag 5 maart was Geert Bruyneel nog eens in Gent. In het najaar start Gent met de productie van de volledig elektrische versie van het model XC40. Met een productiecapaciteit tot 186.000 wagens is het kleinere premiummodel de meest gemaakte wagen in de fabriek met 6500 werknemers.

...

De Vlaming woont in het Zweedse Göteborg, maar reist de helft van zijn werktijd, vooral naar China. Daar zijn vier fabrieken, in Zweden zijn er drie, in de Verenigde Staten één fabriek, en ook in Gent één fabriek. Naar aanleiding van de opening van die fabriek voor de productie voor autobatterijen op donderdag 5 maart was Geert Bruyneel nog eens in Gent. In het najaar start Gent met de productie van de volledig elektrische versie van het model XC40. Met een productiecapaciteit tot 186.000 wagens is het kleinere premiummodel de meest gemaakte wagen in de fabriek met 6500 werknemers.Hoe belangrijk is de bouw van de eerste volledig elektrische wagen in Gent?GEERT BRUYNEEL. "Zeer belangrijk. De fabriek voegt alweer een mijlpaal toe aan haar lange geschiedenis. Het is ook een duidelijk teken van vertrouwen en geloof van het hoofdkantoor in de fabriek. Dit is geen investering voor slechts enkele jaren. Gent speelt alweer een pioniersrol. Ook in het verleden gebeurde dat al. In Gent werden al vaker nieuwe technologieën toegepast en nieuwe processen geïnstalleerd."In Gent hapert de productie niet door het coronavirus. Maar hoe is de toestand in de vier fabrieken in China, de belangrijkste markt voor Volvo?BRUYNEEL. "Onze motorenfabriek in Zhangjiakou is vorige week opnieuw opgestart, weliswaar met één ploeg. Met alle door onszelf en de overheden opgelegde restricties door het coronavirus is dat niet vanzelfsprekend. In die fabriek maken wij ook een deel van de motoren voor Gent. Vanaf midden volgende week gaan ook de assemblagebedrijven weer open. We beginnen met de fabriek in Chengdu."Lagen de fabrieken stil sinds januari?BRUYNEEL. "Sinds het Chinese Nieuwjaar, vanaf halfweg januari. Tijdens het Chinese Nieuwjaar beslisten de overheden de productie stop te zetten. Het Chinese Nieuwjaar is dan zeer lang verlengd. Maar ook de hele maand februari hadden we geen productie."Bent u nog in China geweest?BRUYNEEL. "Ja, en ik heb zelfs in quarantaine gezeten. Begin januari was ik er. De situatie was toen nog niet heel duidelijk. Maar ons bedrijf nam meteen maatregelen. We reizen minder. Wie in besmette landen was, moet daarna veertien dagen in quarantaine blijven. Ik moest ook thuis blijven, in mijn woning in Zweden. De bedrijfsregel is dat je niet naar het werk mag gaan. Ook vandaag werken een aantal medewerkers in Gent thuis, omdat ze in Noord-Italië waren."Zijn er bij Volvo werknemers besmet?BRUYNEEL. "Nee. Tot vandaag niet. Dat komt ook omdat wij strikt de regels opvolgen. Veiligheid en gezondheid zijn prioritair. We hebben ook nooit gediscussieerd over de maatregelen. Ik heb veel empathie voor mijn medewerkers. Soms moeten ze in moeilijke omstandigheden in quarantaine zitten. Alleen, met familie, met vrienden. Het is in China nog veel erger, met stads- en provinciegrenzen die worden afgesloten. Ook onze expats krijgen ermee te maken."Wat wordt de weerslag van het coronavirus?BRUYNEEL. "De beperkingen zijn wat ze zijn. We moeten ervoor zorgen dat we geen bijkomende weken productiestop hebben. We hebben een omvangrijk team dat er wereldwijd mee bezig is. Welke materialen zijn risicovol en zouden wij niet op tijd kunnen hebben? Het wordt minutieus opgevolgd, samen met de leveranciers. Tot nu hebben we in de fabriek in Gent en die in Zweden nog geen echte impact op onze volumes. Voor de komende weken zien wij geen risico voor onze productie."Ziet u in China al tekenen van beterschap?BRUYNEEL. "Het is daar begonnen, dus verwachten we ook daar de eerste tekenen van beterschap. Uiteraard is de coronacrisis er veel omvangrijker dan in Europa. Het is een zeer ernstige situatie. Ik stond er al weken heel dichtbij. De evolutie in Europa heeft mij niet verrast. Voor iemand die vandaag in China verblijft, of er onlangs is geweest, is het toch even schrikken hoe de samenleving er vandaag uitziet. Die pikt nu weer op. De economen in Europa hebben de situatie toch wat onderschat. Voor mij was al langer duidelijk dat het coronavirus een aanzienlijke impact zal hebben op de economie."Toch verwacht Volvo Car Group dat het de verloren verkoop in de eerste twee maanden in de loop van 2020 goed zal maken. Het glas is veeleer halfvol dan halfleeg?BRUYNEEL. (lacht) "Bij mij is het altijd halfvol. De maatregelen die worden genomen zijn niet altijd even gemakkelijk, maar in de gegeven omstandigheden kan het geen kwaad. Ze zijn niet overdreven. De veiligheid primeert. Het virus mag zich niet verder verspreiden. We moeten het onder controle krijgen, zodat het weer verdwijnt. Overheden en bedrijven moeten allebei hun verantwoordelijkheid nemen."