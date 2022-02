De Zweeds-Chinese autobouwer Volvo wil in de toekomst ook in haar Gentse fabriek auto-onderdelen 'megagieten'. Eerder deze week kondigde Volvo een investering aan van bijna 1 miljard euro (10 miljard Zweedse kronen) in haar andere Europese productievestiging in het Zweedse Göteborg.

Vooral de invoering van 'mega casting' of het zogenaamde 'megagieten' van onderdelen, geeft de Zweedse fabriek een doorslaggevend competitief voordeel. En de zekerheid dat het de nieuwe Volvo-modellen die vanaf 2025 worden ontworpen, ook mag bouwen.

Indien de Gentse fabriek die techniek niet invoert, dreigt een uitdoofscenario op lange termijn. Maar de internationale directie wil vrijdag die reden tot ongerustheid wegnemen. 'Onze andere Volvo fabrieken zullen volgen, ook die van Gent', klinkt het in de marge van de voorstelling van de jaarresultaten. 'Dit proces zal de komende jaren stap voor stap uitgerold worden, wanneer we de volgende generatie elektrische auto's introduceren.'

Met het 'megagieten' van onderdelen gaat Volvo de concurrentie aan met Tesla, een elektrische autoproducent die vandaag al gebruik maakt van de techniek. Het smelten van aluminium tot grote onderdelen is duurzamer, goedkoper en het betekent minder assemblage.

De fabriek in Torslanda, bij Göteborg, is met de aankondiging zeker dat het toekomstige elektrische Volvo-modellen zal mogen bouwen, nadat ook een grote batterijfabriek eind vorig jaar aan de thuisstad was toegewezen. Het neemt daardoor opnieuw voorsprong op de Vlaamse productievestiging, waar ongeveer evenveel personeelsleden worden tewerkgesteld.

Pionier

De Gentse Volvo-fabriek is tot vandaag de pionier van de elektrificatie binnen Volvo: vandaag bouwen ruim 6.900 medewerkers er de eerste elektrische modellen van het merk: de XC40 en de jongere C40. Het bedrijf is een van de belangrijkste industriële werkgevers van Vlaanderen. Maar het huidige CMA-platform, waarop die auto's gebaseerd zijn, zal over enkele jaren gedateerd zijn.

Om ook op lange termijn competitief te blijven en in aanmerking te komen voor de bouw van toekomstige Volvo-modellen, moet men dus ook in Gent gaan 'megagieten'. De directie van Volvo Cars Gent bevestigt vrijdag dat het aan het onderzoeken is hoe en waar het de industriële activiteiten kan uitbouwen. Maar het bedrijf geeft aan dat het nog te vroeg is om details toe te lichten, zoals de kostprijs of de locatie van nieuwe installaties.

Wel is duidelijk dat de komst van het 'megagieten' een ingrijpende oefening is. Dat vinden ook de vakbonden, die niet bij voorbaat negatief reageren op de efficiënte productiemethode. 'Het kan een impact hebben, maar we gaan hierdoor geen massale ontslagronde zien', zegt Marc Verslijcke van ACV-Metea. Getroffen werknemers zouden ook elders aan de slag kunnen in de fabriek, die nog steeds aan het aanwerven is.

Volvo wil tegen 2030 een volledig elektrisch automerk zijn en tegen 2040 klimaatneutraal produceren.

