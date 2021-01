De Zweedse autobouwer Volvo wijst de productie van een tweede elektrisch model toe aan haar fabriek in Gent.

In de Volvo-vestiging in Gent rolt vandaag al het elektrische succesmodel XC40 van de band, wat van Volvo Cars met 6.500 werknemers de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen maakt. Nog dit jaar zou de productie van het nieuwe voertuig worden opgestart in de productiehallen, met als bedoeling de productie van elektrische auto's te verdrievoudigen tegen 2022.

De Volvo-fabriek draait al lange tijd op volle capaciteit om de XC40 te produceren. Een model dat wereldwijd enkel in België wordt gebouwd, behalve dan voor de Aziatische markt die vanuit China wordt bediend. De komst van het nieuwe model betekent dat de elektrische capaciteit wordt verdrievoudigd en dat er zowat 300 voltijds equivalenten aan de slag kunnen indien de orderboekjes volgen.

Daar lijkt het wel op want de verkoop van de zogenaamde 'Recharge' modellen (elektrische en hybride Volvo's) is in 2020 meer dan verdubbeld in vergelijking met 2019. "Elektrificatie is de toekomst voor Volvo Cars", zegt gedelegeerd bestuurder Stefan Fesser van Volvo Car Gent.

"Ik ben verheugd dat onze fabriek hier de voorloper van mag zijn. We maken ons klaar om de capaciteit voor het aantal elektrische wagens aanzienlijk op te drijven en krijgen daarnaast de primeur om ook het tweede volledig elektrische Volvo-model te produceren." De Belgische directie van Volvo Cars geeft woensdag geen verdere toelichting over het nieuwe model en de bijhorende specificaties. Maar een betrouwbare bron bevestigt aan nieuwsagentschap Belga dat het zou gaan om de C40.

Een auto die gebouwd wordt op het CMA-platform van de compacte SUV XC40, het huidige succesmodel waarvoor de Gentse directie een geavanceerde batterijfabriek heeft opgetrokken naast de productiehallen. Het model zou de komende maanden mogelijk al officieel worden voorgesteld.

De Belgische directie van Volvo Cars wil dat de capaciteit voor elektrische wagens in Gent tegen 2022 klimt tot zowat 60 procent van de totale productie. Die doelstelling past in de wereldwijde ambitie van Volvo om tegen 2025 de helft van zijn wereldwijde verkoop volledig uit elektrische auto's te laten bestaan.

Het bedrijf wil tegen 2040 klimaatneutraal zijn.

