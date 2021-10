De Zweedse autobouwer Volvo heeft zijn verwachtingen voor de opbrengst van zijn beursgang naar beneden bijgesteld. In plaats van 25 miljard kroon, hoopt het dochterbedrijf van het Chinese autoconcern Geely nu op een opbrengst van 20 miljard kroon, omgerekend zowat 2 miljard euro.

De introductieprijs voor het aandeel van Volvo Cars ligt op 53 kroon, zo maakte het bedrijf maandag in Göteborg bekend. Dat is aan de onderkant van de eerder gemelde prijsvork van 53 tot 68 kroon. Als eerste handelsdag aan de beurs van Stockholm wordt nu gemikt op vrijdag, een dag later dan oorspronkelijk gepland.

Volgens mediaberichten hoopte Geely aanvankelijk op een waardering tot 30 miljard dollar voor Volvo Cars. Nu zou het om en bij de 18 miljard dollar (zowat 15,5 miljard euro) worden. Volvo wil tegen het einde van dit decennium volledig overschakelen op elektrische wagens, en wil deze overgang onder meer met de opbrengst van de beursgang financieren.

De voorbije dagen was echter duidelijk geworden dat beleggers het moeilijk hebben met onder andere de sterke rol die Geely bij Volvo speelt. Geely toonde zich daarom vrijdag al bereid om zijn aandelen met meer stemrecht in te ruilen voor conventionele aandelen. Uit gesprekken met investeerders was gebleken dat dit voor hen een belangrijk aandachtspunt was, zei Geely.

660.000 wagens

De voorbije maanden trokken al verschillende fabrikanten van elektrische auto's naar de beurs. Onder hen ook Polestar, een dochteronderneming van Geely en Volvo Cars. Polestar werd daarbij op zowat 20 miljard dollar gewaardeerd. Het bedrijf verkocht vorig jaar zowat 10.000 wagens, terwijl dat er bij Volvo ruim 660.000 waren.

Geely kocht Volvo Cars zowat tien jaar geleden van het Amerikaanse autoconcern Ford, dat de Zweedse autobouwer eind jaren 1990 overgenomen had.

Volvo Cars heeft een belangrijke productiesite in Gent. Vorige week raakte tijdens een missie van Vlaams minister-president Jan Jambon naar Zweden ook bekend dat Gent in aanmerking komt voor de bouw van een giga batterijfabriek.

