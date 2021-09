Autobouwer Volvo Car gaat op zoek naar 500 extra personeelsleden om elektrische wagens te bouwen in de productievestiging in Gent. Dat meldt de directie dinsdag.

Na de aanwerving van de 500 nieuwe werkkrachten zal het bedrijf, dat nu al de grootste industriële werkgever is van Oost-Vlaanderen, ruim 7.000 mensen tewerkstellen. In Gent wordt succesmodel XC40 geassembleerd en vanaf oktober rolt er ook de C40 van de band. Een 700-tal interimmedewerkers maakt dan weer kans op een vast contract.

Productie opvoeren

Volvo Car wil zijn productiecapaciteit uitbreiden om aan de hoge vraag naar elektrische voertuigen te voldoen. De fabriek in Gent draait al jaren op volle capaciteit en verankerde zich met de bouw van een batterijfabriek in het elektrische segment. Jaarlijks worden er ruim 200.000 auto's gebouwd, al kende de productie wel een dip in coronajaar 2020, toen dat aantal stokte op 194.890.

Hooggeschoolde arbeiders

De komende maanden wordt het personeelsbestand uitgebreid, vooral met operatoren en storingstechniekers. Een elektrisch voertuig zit bomvol technologie en de productie vraagt om hooggeschoolde arbeiders. Het is dinsdag niet duidelijk welke volumestijging Volvo ambieert met de bijkomende werkkrachten. Het bedrijf wil zich niet vastpinnen op concrete cijfers. Maar indien geen moeilijkheden opduiken in het productieproces, zoals het tekort aan halfgeleiders of de coronacrisis, zal de productie in Gent al snel de kaap van 200.000 auto's per jaar opnieuw ronden.

Uitzendkrachten

De aanwervingsgolf zal enkele maanden in beslag nemen en is gedeeltelijk al opgestart. In augustus kregen zowat 170 interimmedewerkers een vast contract. Later dit jaar volgt nog een tweede golf van toekenningen van vaste contracten. Dan gaat het om zowat 530 uitzendkrachten die officieel in het Volvo-personeelsbestand komen. De fabriek zal een deel van het personeelsbestand wel in dienst houden als interimwerkkracht om fluctuaties in de productie op te vangen.

