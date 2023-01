Volvo Car Gent legt volgende week de band stil als gevolg van een gebrek aan onderdelen met semiconductoren. Dat heeft het bedrijf bevestigd.

Het is de eerste keer dit jaar dat de productie onderbroken wordt, vorig jaar gebeurde dat in totaal 40 keer.

Het chiptekort blijft dus ook in 2023 voor productieproblemen zorgen bij de autobouwer, die zowat 7.000 mensen tewerkstelt.

Een deel van die werknemers wordt op tijdelijke werkloosheid gezet, anderen krijgen alternatieve opdrachten in de Gentse autofabriek.

Het is de eerste keer dit jaar dat de productie onderbroken wordt, vorig jaar gebeurde dat in totaal 40 keer. Het chiptekort blijft dus ook in 2023 voor productieproblemen zorgen bij de autobouwer, die zowat 7.000 mensen tewerkstelt. Een deel van die werknemers wordt op tijdelijke werkloosheid gezet, anderen krijgen alternatieve opdrachten in de Gentse autofabriek.