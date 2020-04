Volvo Car Gent bereidt de heropstart van de productie voor. Als de federale overheid de maatregelen terugschroeft, wil de autobouwer opnieuw aan de slag op 20 april.

Het bedrijf overlegt met de federale overheid over nieuwe maatregelen op het vlak van social distancing en hygiëne 'met het oog op de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers', zegt woordvoerster Barbara Blomme.

De fabriek was een van de eerste bedrijven die de productie gestaakt hebben als gevolg van de corona-uitbraak in ons land. 'Werkgroepen zijn momenteel bezig de heropstart zo goed en efficiënt mogelijk voor te bereiden', klinkt het dinsdag.

Het bedrijf overlegt met de federale overheidsdienst WASO (Werk, Arbeid en Sociaal overleg). Een vertegenwoordiging heeft al een bezoek gebracht aan de fabriek om verschillende maatregelen te bekijken en bijkomend advies te geven. Volvo spreekt van een constructieve samenwerking die moet leiden tot aanpassingen in de fabriek.

Het gaat daarbij niet enkel om aanpassingen in de fabriek om hygiënevoorzorgen te nemen, maar ook om ingrepen in de bedrijfsrestaurants, kleedkamers en toiletten. Een overzicht van de maatregelen wordt gebundeld aan de medewerkers bezorgd voor het bedrijf de productie opnieuw opstart.

