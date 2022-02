De Zweeds-Britse start-up Volta Trucks, die elektrische vrachtwagens ontwikkelt, heeft 230 miljoen euro opgehaald bij investeerders. Het gaat om de grootste kapitaalronde tot nu toe.

Met het opgehaalde geld zal Volta de productie van de Volta Zero van 16 ton eind dit jaar kunnen opstarten in het Oostenrijkse Steyr. Daarnaast financiert de start-up er ook de ontwikkeling van versies van 7,5 en 12 ton van zijn volledig elektrische trucks mee.

De Volta Zero van 16 ton, waarbij de chauffeur centraal in de cabine zit, rijdt op batterijen van de Amerikaanse producent Proterra en heeft een rijbereik van 200 kilometer. Vanaf midden 2022 zouden in Londen en Parijs prototypes rondrijden.

Volta Trucks heeft al verscheidene bestellingen in zijn orderboekjes staan. Zo heeft het Duitse transportbedrijf DB Schenker er al bijna 1.500 gereserveerd, terwijl het Franse Petit Forestier, gespecialiseerd in koeltransport, al zijn handtekening zette voor 1.000 vrachtwagens. In 2023 wil Volta naar eigen zeggen 5.000 trucks van de band laten rollen.

Het Amerikaanse investeringsfonds Luxor Capital leidde de jongste kapitaalronde. Het verhoogde zelf zijn belang in Volta Trucks, net als de Zweedse holding Byggmästare Anders J Ahlström en Agility Logistics, een logistiek bedrijf gebaseerd in Koeweit. Ook B-Flexion, het fonds van de Zwitserse familie Bartarelli, deed mee.

In totaal haalde Volta Trucks al 289 miljoen euro op.

