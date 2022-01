Volkswagen (VW) zag de verkoop in China - de belangrijkste markt voor de Duitse autogroep - vorig jaar 14 procent zakken. Dat heeft de topman voor China, Stephan Wöllenstein, gezegd.

De dalende verkoop trof vooral de VW-merken Volkswagen en Skoda. Premiummerk Audi kon de dip beperken tot 3,6 procent, terwijl de merken Porsche en Bentley zelfs meer verkochten. De dalende verkoop is een gevolg van bevoorradingsproblemen en tekorten aan chips, waar de hele autosector vorig jaar last van had. Door de dalende verkoop is het marktaandeel van de Duitsers in China gedaald van 14 à 15 procent naar 11 procent.

Topman Wöllenstein wil de daling dit jaar goed maken, en mikt op een stijging van de verkoop met 15 procent.

