Als de gastekorten aanhouden, zou Volkswagen mogelijk productie kunnen weghalen uit Duitsland of Oost-Europa. Daar waarschuwt de grootste autobouwer van Europa voor. Landen met grote aanvoer van lng - zoals ons land - zouden mogelijk kunnen profiteren van zo'n verhuis, klinkt het bij de automaker.

De verhuis van productie is volgens Volkswagen een van de mogelijke opties op middellange termijn indien de gastekorten ook na de winter aanhouden. De automaker heeft grote fabrieken in Duitsland, Tsjechië en Slovakije. Dat zijn alle drie landen die erg afhankelijk zijn van de aanvoer van Russisch gas. Die aanvoer is na de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende westerse sancties drastisch verminderd, met dreigende gastekorten en historisch hoge prijzen tot gevolg.

Volgens een woordvoerder zouden het zuidwesten van Europa en kustregio's - waar er grote beschikbaarheid is van vloeibaar gemaakt aardgas of lng - kunnen profiteren van een productieverhuis. De Volkswagen-groep heeft fabrieken in Portugal, Spanje en België. In de fabriek in Vorst bouwt Volkswagen Audi's.

