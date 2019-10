Volkswagen stelt de beslissing over de bouw van een nieuwe fabriek in Turkije uit, meldt de Duitse autobouwer dinsdag.

'We volgen de situatie van dichtbij op en volgen de ontwikkelingen in Turkije met bezorgdheid', klinkt het in een e-mail aan het persagentschap Bloomberg.

De plannen voor de fabriek waren nog niet officieel, maar Volkswagen was volgens Bloomberg wel al met de voorbereidingen gestart. De fabriek zou gebouwd worden in Manisa, in het westen van het land. Aan de nieuwe fabriek was een investering van 1,3 miljard euro gekoppeld, goed voor 5.000 banen.

Het plan bestond erin om jaarlijks 300.000 wagens (Passat en Skoda) te produceren, voornamelijk voor de export naar het Midden-Oosten en Rusland.

Dat de geplande Volkswagenfabriek er mogelijk niet komt, is slecht nieuws voor president Erdogan en de Turkse economie. Duitsland is namelijk de belangrijkste handelspartner van Turkije.

Het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië zorgt ook in Duitse politieke kringen voor bezorgdheid. Zo heeft bondskanselier Angela Merkel de Turkse president Recep Tayyip Erdogan opgeroepen om het militaire offensief stop te zetten. Merkel vroeg Erdogan in een telefoongesprek om een 'onmiddellijke beëindiging van de militaire operatie', aldus een regeringswoordvoerder. De bondskanselier vreest een humanitaire crisis.