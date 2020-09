Volkswagen pompt miljarden in Chinese markt voor elektrisch rijden

De Duitse autogroep Volkswagen is van plan om in China samen met haar lokale joint ventures tegen 2024 dik 15 miljard euro te investeren in elektrische mobiliteit. Dat heeft het concern maandag bekendgemaakt.

Het is de bedoeling dat tegen 2025 zo'n 35 procent van de portfolio van de groep er uit puur elektrische modellen moet bestaan. De investering komt bovenop de 33 miljard euro die de Duitsers wereldwijd in elektrisch rijden willen investeren. De bekendmaking van de investeringsplannen komt er amper enkele dagen nadat China aankondigde tegen 2060 klimaatneutraal te willen zijn. Volkswagen wil een "actieve partner" zijn in die doelstelling, aldus het bedrijf. Lees ook: In een jaar van 39 naar 214 modellen: autobouwers springen massaal op markt elektrische wagens Lees ook: Hoe de Europese batterijenmarkt zich voorbereidt op de doorbraak van de elektrische wagen Het is de bedoeling dat tegen 2025 zo'n 35 procent van de portfolio van de groep er uit puur elektrische modellen moet bestaan. De investering komt bovenop de 33 miljard euro die de Duitsers wereldwijd in elektrisch rijden willen investeren.De bekendmaking van de investeringsplannen komt er amper enkele dagen nadat China aankondigde tegen 2060 klimaatneutraal te willen zijn. Volkswagen wil een "actieve partner" zijn in die doelstelling, aldus het bedrijf.