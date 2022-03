Volkswagen-fabrieken in noordoosten van China leggen productie stil door corona-uitbraak

Het Duitse autoconcern Volkswagen moet een productiestop in drie fabrieken in de Chinese metropool Changchun, in het noordoosten van het land, tot dinsdag verlengen wegens een uitbraak van het coronavirus. Dat heeft een woordvoerster maandag in Peking aangekondigd.

De productie van Volkswagen in China © belga