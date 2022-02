Het Duitse autoconcern Volkswagen bereidt een beursgang van zijn dochter Porsche AG voor. Er zijn verregaande gesprekken hierover aan de gang met VW-grootaandeelhouder Porsche Automobil Holding SE, zo bevestigde VW dinsdag zelf. De eigenaarsfamilies Porsche en Piëch bundelen hun belang in die holding.

Er wordt al lang gespeculeerd over een mogelijke beursgang van de sportwagenfabrikant Porsche, nu is er dus een officiële bevestiging van de moedermaatschappij. Maar een beslissing is nog niet genomen, klinkt het dinsdag. Het aandeel van VW koerste na de mededeling zo'n 8,7 procent hoger. Ook de aandelenkoers van de Porsche holding - niet te verwarren met het automerk zelf - steeg bijna 10 procent. De holding controleert 53 procent van de stemrechten bij VW group. Vorige week berichtte het Duitse zakenblad Manager Magazin dat maximaal een kwart van de aandelen van Porsche geplaatst zouden worden, goed voor een waarde van 20 à 25 miljard euro. Een beursgang zou niet meer voor dit jaar zijn, aldus het zakenblad. De Duitse autobouwer heeft naast het merk Volkswagen ook nog de merken Porsche, Audi, Lamborghini en Bentley in portefeuille.