Behalve de plannen voor een beursgang van sportwagendochter Porsche, die er tegen het einde van dit jaar zou kunnen komen, ziet het Duitse autoconcern Volkswagen (VW) ook een gelijkaardig scenario mogelijk voor zijn batterijdivisie. Die divisie voor batterijen voor elektrische wagens wordt de komende jaren uitgebreid met miljardeninvesteringen.

Op de vraag of aandelen van die divisie later op de beurs zouden kunnen noteren, antwoordde financieel topman Arno Antlitz vrijdag: 'Ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn.' Hij benadrukt wel dat de focus momenteel op Porsche ligt.

Volkswagen wil met zijn toeleverancier Bosch de expertise voor de bouw van elektrische wagens en voor de productie van batterijcellen in Europa bundelen. Daaruit zou nog een joint venture kunnen ontstaan.

