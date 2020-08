Ruim zeven op de tien bedrijven lijden vandaag nog altijd omzetverlies door de coronacrisis, blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie Voka. Ook voor volgend jaar wordt aanzienlijk omzetverlies verwacht.

Vandaag lijden ruim zeven op de tien bedrijven omzetverlies door corona. Voor volgend jaar wordt verwacht dat de bedrijven nog 90 procent van hun omzet van voor de coronacrisis behalen, blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie Voka.bij 1.100 Vlaamse ondernemingen. 'We blijven dus steken in de zogenaamde '90%-economie', zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

De werkgeversorganisatie verwacht dat de economie nog een tijd op een laag pitje zal blijven draaien. Voor dit jaar wordt rekening gehouden met een krimp van de Belgische economie met 8,5 procent. Voor volgend jaar wordt een beperkte groei met 4 procent verwacht. Het langzame economische herstel zal de verloren omzet niet goed maken, klinkt het bij de werkgeversorganisatie.

Gemiddeld ligt de omzet van de ondernemingen vandaag nog 14 procent onder het pre-coronaniveau, maar bij kleinere ondernemingen loopt dat op tot meer dan 30 procent. 'We zien dat vooral de kleinere ondernemingen door zwaar weer gaan', zegt Maertens.

Jobs

In de private sector staan 130.000 jobs op de helling, of 5 procent van de banen, en dat is zonder de faillissementen van zelfstandigen gerekend. 'De overheid moet zorgen voor meer investeringen, zowel bij de bedrijven via investeringsstimulerende maatregelen zoals het wederopbouwmechanisme en een verhoogde degressiviteit van investeringen, maar ook via meer overheidsinvesteringen', zegt Maertens.

Daarnaast vraagt de Voka-topman meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt, en moet het systeem van tijdelijke werkloosheid volgens hem minstens tot het einde van dit jaar worden opengesteld voor alle bedrijven.

Actie

Maar bovenal moeten de politieke onderhandelaars volgens de werkgeversorganisatie overgaan tot actie. 'Maak snel een sterke federale regering, die niet alleen de nodige herstelmaatregelen kan treffen op de korte termijn, maar die ook de noodzakelijke hervormingen doorvoert voor de middellange termijn', aldus Maertens.

'Veel ondernemers zitten op hun tandvlees', erkent Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). 'Met de eerdere premies en nu ook het Vlaams beschermingsmechanisme zorgen we voor ondersteuning op korte termijn. Maar naast een pakket financiële steunmaatregelen is ook coronaveilig perspectief noodzakelijk. Ondertussen werken we volop aan sterke relancemaatregelen die leiden tot duurzame groei en jobs', zegt ze.

Vandaag lijden ruim zeven op de tien bedrijven omzetverlies door corona. Voor volgend jaar wordt verwacht dat de bedrijven nog 90 procent van hun omzet van voor de coronacrisis behalen, blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie Voka.bij 1.100 Vlaamse ondernemingen. 'We blijven dus steken in de zogenaamde '90%-economie', zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.De werkgeversorganisatie verwacht dat de economie nog een tijd op een laag pitje zal blijven draaien. Voor dit jaar wordt rekening gehouden met een krimp van de Belgische economie met 8,5 procent. Voor volgend jaar wordt een beperkte groei met 4 procent verwacht. Het langzame economische herstel zal de verloren omzet niet goed maken, klinkt het bij de werkgeversorganisatie.Gemiddeld ligt de omzet van de ondernemingen vandaag nog 14 procent onder het pre-coronaniveau, maar bij kleinere ondernemingen loopt dat op tot meer dan 30 procent. 'We zien dat vooral de kleinere ondernemingen door zwaar weer gaan', zegt Maertens. In de private sector staan 130.000 jobs op de helling, of 5 procent van de banen, en dat is zonder de faillissementen van zelfstandigen gerekend. 'De overheid moet zorgen voor meer investeringen, zowel bij de bedrijven via investeringsstimulerende maatregelen zoals het wederopbouwmechanisme en een verhoogde degressiviteit van investeringen, maar ook via meer overheidsinvesteringen', zegt Maertens. Daarnaast vraagt de Voka-topman meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt, en moet het systeem van tijdelijke werkloosheid volgens hem minstens tot het einde van dit jaar worden opengesteld voor alle bedrijven.Maar bovenal moeten de politieke onderhandelaars volgens de werkgeversorganisatie overgaan tot actie. 'Maak snel een sterke federale regering, die niet alleen de nodige herstelmaatregelen kan treffen op de korte termijn, maar die ook de noodzakelijke hervormingen doorvoert voor de middellange termijn', aldus Maertens. 'Veel ondernemers zitten op hun tandvlees', erkent Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). 'Met de eerdere premies en nu ook het Vlaams beschermingsmechanisme zorgen we voor ondersteuning op korte termijn. Maar naast een pakket financiële steunmaatregelen is ook coronaveilig perspectief noodzakelijk. Ondertussen werken we volop aan sterke relancemaatregelen die leiden tot duurzame groei en jobs', zegt ze.