Een economische recessie is 'onvermijdelijk' geworden. Dat zegt de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka op basis van een bevraging bij de leden.

Uit een enquête bij meer dan 600 Vlaamse ondernemingen blijkt een verwachte omzetdaling in het komende kwartaal met vijf procent, en volgend jaar nog eens met vijf procent. Een op vier bedrijven verwacht de komende zes maanden een daling van het aantal werknemers. Opvallend: in de industrie verwacht meer dan de helft van de bedrijven (54 procent) beroep te zullen doen op tijdelijke werkloosheid.

'De Vlaamse economie stevent deze winter af op een recessie', aldus Voka-gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. 'De externe energieschok verarmt ons als samenleving. Ondernemingen doen er alles aan om deze crisis door te komen, maar de energie- en de loonkosten moeten onder controle gehouden worden om erger te vermijden.'

Enige lichtpunt in de peiling: de toeleveringsproblemen die sinds het einde van de coronacrisis de ondernemingen teisterden, blijven afnemen.

