Volgens werkgeversorganisatie Voka zullen de Vlaamse bedrijven ook in 2021 nog 10 procent onder hun normale omzetniveau blijven. Dat blijkt woensdag uit een nieuwe enquête bij duizend ondernemingen. Een gebrek aan vraag en vertrouwen, en het uitblijven van relancemaatregelen staan een volwaardige heropleving van de economie in de weg, klinkt het.

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, trekt in de aanloop naar de Nationale Veiligheidsraad en cruciale formatiedagen aan de alarmbel. Uit de nieuwe bevraging blijkt dat de Vlaamse bedrijven vandaag nog steeds gemiddeld 12 procent onder hun normale omzetniveau zitten.

Vooral de kleine ondernemingen met een omzet tot 500.000 euro hebben het zwaar, met 34 procent minder omzet dan normaal. Voor bedrijven met een omzet tot 10 miljoen euro bedraagt het omzetverlies 22 procent. De grotere ondernemingen doen het iets minder slecht met dalingen tussen 10 en 15 procent gemiddeld.

Die trend zet ook volgend jaar door. Dan vrezen de kleine ondernemingen nog steeds gemiddeld 24 procent onder hun normale omzetniveau te blijven. De middelgrote ondernemingen 17 procent. Voor de volledige Vlaamse economie bedraagt het gewogen gemiddelde 10 procent minder verwachte omzet in 2021.

Globaal plan

'We hebben dringend nood aan een globaal plan van de Nationale Veiligheidsraad dat perspectief moet bieden om de balans te vinden tussen gezondheid, samenleving en economie", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. 'Het lijkt erop dat de federale politici niet beseffen hoe moeilijk sommige bedrijven het hebben, zeker in sectoren zoals evenementen, ontspanning, horeca, toerisme, en de reissector', aldus de Voka-topman.

Volgens Voka zijn er twee belangrijke hefbomen om de relance op gang te trekken. 'Ten eerste zorgen dat er meer vertrouwen is en geconsumeerd wordt. (...) Daarom moet winkelen, ondernemen en organiseren zo realistisch mogelijk worden georganiseerd. We hebben ook bijkomende maatregelen nodig om de export te ondersteunen en de brexit op te vangen', klinkt het.

Ten tweede moeten de overheden zorgen voor meer investeringen. Volgens de werkgeversorganisatie moeten daarbij alle overheden zelf het voorbeeld geven en extra investeren in mobiliteit, onderzoek & innovatie, energie en digitalisering. Daar hoort ook het stimuleren van investeringen door bedrijven bij.

Een tweede lockdown als antwoord op meer besmettingen is absoluut te vermijden, stelt de Vlaamse werkgeversorganisatie. Slechts 4 op de 10 bedrijven kunnen een tweede lockdown aan zonder aanvullende steun van de overheid, 6 op de 10 zeggen extra maatregelen nodig te hebben.

