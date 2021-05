Nu het economische leven stilaan weer op gang komt, willen Vlaamse bedrijven nieuwe medewerkers aanwerven. Maar dat wordt een moeilijke opdracht, blijkt donderdag uit een enquête bij 600 Vlaamse ondernemingen die lid zijn van werkgeversorganisatie Voka.

Uit de enquête van Voka blijkt dat de helft van de bevraagde ondernemingen aangeeft dat de impact van de crisis voor hun bedrijf nog voor het einde van dit jaar achter de rug zal zijn. Maar twee op de drie bedrijven die willen aanwerven, ondervinden grotere problemen dan normaal om geschikt personeel te vinden. Bij grote bedrijven (meer dan 250 werknemers) is dat zelfs drie op de vier. De verwachting bij ondernemingen is dat het personeelstekort zal leiden tot een omzetdaling en een verlies aan potentiële groei.

Voka vraagt Vlaanderen daarom om te blijven investeren in opleiding en vorming en te werken aan een jobbonus. Op federaal niveau moet volgens de werkgeversorganisatie werk gemaakt worden van een flexibilisering van de arbeidsstatuten, arbeidstijden en vakantieregeling, en moet de re-integratie van langdurig zieken worden aangepakt.

Voorts pleit Voka er voor om elke regio 'de instrumenten te geven om op maat in te grijpen', aangezien de werkzaamheidsgraden regionaal sterk verschillen.

Behalve met een personeelstekort kampen bedrijven met verstoorde logistieke aanvoerketens: 63 procent van de ondernemingen geeft aan toeleveringsproblemen te ondervinden. De belangrijkste reden voor de toeleveringsproblemen is de schaarste bij de leveranciers als gevolg van de coronacrisis.

