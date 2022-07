De stijgende energieprijzen brengen nu al operationele verliezen mee voor een tiende van de Vlaamse bedrijven, en daarbovenop vreest 20 procent dat ze verlies zullen lijden als de prijzen blijven stijgen. Dat blijkt vrijdag uit een peiling die ondernemersorganisatie Voka uitvoerde bij meer dan 500 ondernemingen. Voka vraagt daarom steunkaders te voorzien voor zwaar getroffen bedrijven.

De huidige elektriciteitsprijs ligt voor alle bevraagde bedrijven nu al 50 procent hoger dan gemiddeld in 2021, voor de energie-intensieve bedrijven is dat 70 procent hoger. Ook de prijs van aardags loopt op, tot 58 procent voor alle bedrijven, en tot 72 procent bij de energie-intensieve.

Als die prijzen nog verder toenemen, dan zegt een vijfde van de energie-intensieve bedrijven dat ze hun productie zullen verminderen. 5 procent van die bedrijven overweegt de productie dan tijdelijk stil te leggen. Bij aardgastekorten zegt een derde van de bedrijven dat ze vrezen de productie te moeten verminderen.

Voka-baas Hans Maertens wijst daarom op het belang voor de hele economische keten van producenten van basisgrondstoffen. 'Het is dan ook nodig om het noodplan aardgas te verfijnen en rekening te houden met de waardeketeneffecten eerder dan een algemene procentuele vermindering van het aardgasgebruik op te leggen in de hele industrie.' Verder vraagt de lobby-organisatie een reglementair kader in te stellen waarbinnen tijdelijk en gericht steun aan de meest getroffen bedrijven mogelijk wordt. 'Voka is voorstander van een Europese aanpak van de energiecrisis', zegt Maertens. 'Maar wanneer onze belangrijkste handelspartners Duitsland en Frankrijk wel bedrijven bijstaan met concrete ondersteuning, kan België niet achterblijven', klinkt het.

De huidige elektriciteitsprijs ligt voor alle bevraagde bedrijven nu al 50 procent hoger dan gemiddeld in 2021, voor de energie-intensieve bedrijven is dat 70 procent hoger. Ook de prijs van aardags loopt op, tot 58 procent voor alle bedrijven, en tot 72 procent bij de energie-intensieve. Als die prijzen nog verder toenemen, dan zegt een vijfde van de energie-intensieve bedrijven dat ze hun productie zullen verminderen. 5 procent van die bedrijven overweegt de productie dan tijdelijk stil te leggen. Bij aardgastekorten zegt een derde van de bedrijven dat ze vrezen de productie te moeten verminderen. Voka-baas Hans Maertens wijst daarom op het belang voor de hele economische keten van producenten van basisgrondstoffen. 'Het is dan ook nodig om het noodplan aardgas te verfijnen en rekening te houden met de waardeketeneffecten eerder dan een algemene procentuele vermindering van het aardgasgebruik op te leggen in de hele industrie.' Verder vraagt de lobby-organisatie een reglementair kader in te stellen waarbinnen tijdelijk en gericht steun aan de meest getroffen bedrijven mogelijk wordt. 'Voka is voorstander van een Europese aanpak van de energiecrisis', zegt Maertens. 'Maar wanneer onze belangrijkste handelspartners Duitsland en Frankrijk wel bedrijven bijstaan met concrete ondersteuning, kan België niet achterblijven', klinkt het.