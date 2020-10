De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka meldt dat het economisch herstel na de lockdown van het voorjaar, weer is stilgevallen. De organisatie pleit voor een verlenging van de steunmaatregelen tot midden 2021, aangezien de 90 procent-economie ook volgend jaar blijft gelden.

Uit een rondvraag van Voka bij 1.200 ondernemingen in Vlaanderen blijkt dat ze de jongste drie maanden met omzetverliezen kampen van gemiddeld 13 procent. Vooral de kleinere bedrijven hebben het nu moeilijk. Ook volgend jaar zou de economie slechts op 90 procent van haar potentieel draaien, stelt Voka.

'Dat is bovendien op basis van de gegevens van vandaag. Als de tweede coronagolf nog zwaarder toeslaat, kunnen ook de gevolgen nog erger zijn', waarschuwt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. Een nieuwe algemene lockdown zou volgens de prognoses van Voka 5 procent van de bedrijven sowieso niet overleven, terwijl 40 procent kopje onder dreigt te gaan zonder extra steunmaatregelen.

De bedrijfsinvesteringen liggen nog altijd 20 procent onder het normale niveau en voor volgend jaar wordt geen herstel verwacht. Vlaamse bedrijven geven aan dat hun export met bijna een derde is gezakt, en één op de vier exporteurs verwacht hier pas tegen 2022 een herstel. Ook wat de tewerkstellingsvooruitzichten betreft, heerst er pessimisme.

Voka verwacht een bijkomend verlies van 30.000 banen. De werkgeversorganisatie vindt daarom dat bedrijven nu al duidelijkheid moeten krijgen over de verlenging van steunmaatregelen, zoals de tijdelijke werkloosheid, het bankenplan of uitstel van betalingen tot en met eind juni 2021.

Uit een rondvraag van Voka bij 1.200 ondernemingen in Vlaanderen blijkt dat ze de jongste drie maanden met omzetverliezen kampen van gemiddeld 13 procent. Vooral de kleinere bedrijven hebben het nu moeilijk. Ook volgend jaar zou de economie slechts op 90 procent van haar potentieel draaien, stelt Voka. 'Dat is bovendien op basis van de gegevens van vandaag. Als de tweede coronagolf nog zwaarder toeslaat, kunnen ook de gevolgen nog erger zijn', waarschuwt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. Een nieuwe algemene lockdown zou volgens de prognoses van Voka 5 procent van de bedrijven sowieso niet overleven, terwijl 40 procent kopje onder dreigt te gaan zonder extra steunmaatregelen. De bedrijfsinvesteringen liggen nog altijd 20 procent onder het normale niveau en voor volgend jaar wordt geen herstel verwacht. Vlaamse bedrijven geven aan dat hun export met bijna een derde is gezakt, en één op de vier exporteurs verwacht hier pas tegen 2022 een herstel. Ook wat de tewerkstellingsvooruitzichten betreft, heerst er pessimisme. Voka verwacht een bijkomend verlies van 30.000 banen. De werkgeversorganisatie vindt daarom dat bedrijven nu al duidelijkheid moeten krijgen over de verlenging van steunmaatregelen, zoals de tijdelijke werkloosheid, het bankenplan of uitstel van betalingen tot en met eind juni 2021.