De wereldwijd actieve consulent McKinsey is in een nieuw rapport vrij pessimistisch over de voedselcrisis.

Volgens McKinsey kan de voedselcrisis erger worden dan die van 2007-2008 en van 2010-2011. Die laatste leidde tot de Arabische Lente.

In 2022 is er wellicht een tekort van 15 tot 20 miljoen ton graan voor de wereld. Al is er wat beterschap in zicht door de recente akkoorden, waardoor graan uit Oekraïense zeehavens kan vertrekken. Volgend jaar kan het tekort oplopen tot 23 à 40 miljoen ton granen. Dat laatste is het zwartste scenario, en zou een impact hebben op 3 procent van de wereldbevolking (of tot 250 miljoen mensen).

De oogsten in Oekraïne voor 2023 zouden dan 35 tot 45 procent minder granen opleveren. Ook in Brazilië en Rusland wordt voor 2023 een lagere oogst verwacht.

