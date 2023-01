Het vliegverkeer van en naar Brussels Airport lag in 2022 nog niet op het niveau van voor corona. In vergelijking met de voorgaande twee jaar was er wel al een forse toename, blijkt uit cijfers die de Federale Ombudsdienst voor de Luchthaven Brussel-Nationaal dinsdag verspreidde.

Het aantal vliegbewegingen op Brussels Airport kwam in 2022 uit op 178.929, zegt de ombudsdienst. Dat was bijna de helft meer dan in 2021 (118.735 vliegbewegingen) en bijna een verdubbeling tegenover 2020 (95.812), toen de impact van de coronapandemie het aantal vliegbewegingen deed kelderen naar het laagste peil sinds begin jaren 1970. Er was vorig jaar dus opnieuw een flink herstel, maar het niveau van voor corona is nog niet bereikt. In 2019 waren er op Brussels Airport immers 234.461 vliegbewegingen. 's Nachts benadert het aantal vliegbewegingen wel bijna het niveau van voor corona. Vorig jaar werden er 16.916 nachtvluchten uitgevoerd. Dat zijn er ruim 3.000 meer dan in 2021 en bijna op het peil van 2019 (17.347) en 2018.