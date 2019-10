Het Duitse bdtronic haalt een belangrijk order binnen voor de elektrische wagens van het Duitse premiummerk Audi. Bdtronic wordt geleid door de Vlaming Patrick Vandenrhijn.

Bdtronic is een hoogtechnologische nichespeler uit Weikersheim, een dorp in de buurt van Würzburg. De onderneming maakt machines voor het ingieten en verkleven van auto-elektronica en het impregneren van hybride en elektrische motoren. "Auto's krijgen steeds meer elektronische componenten en sensoren. Samengeperste elektronica creëert hitte. Wij injecteren warmtegeleidende pasta's op onderdelen, zodat de hitte wordt afgevoerd", duidde Patrick Vandenrhijn in een vroeger gesprek de activiteit van bdtronic. De onderneming levert bovendien technologie voor zelfrijdende wagens.

De Limburger Vandenrhijn leidt het bedrijf sinds 2000. Bdtronic groeit als kool. In 2016 was de omzet na drie jaar verdubbeld tot 50 miljoen euro. Ook het aantal werknemers verdubbelde in diezelfde periode, tot 300. Voor 2019 verwacht bdtronic een omzet van meer dan 70 miljoen euro en 400 werknemers. Bdtronic verkocht wereldwijd al 400 hoogtechnologische machines, vooral voor de auto-industrie. Naast de vestiging in Weikersheim, heeft bdtronic ook fabrieken in Italië en de Verenigde Staten.

Elektrische Audi

CEO Patrick Vandenrhijn en zijn commercieel directeur Andy Jorissen - ook een Limburger - halen nu een belangrijk order binnen voor het Duitse premiummerk Audi. Bdtronic gaat impregneermachines leveren voor de productie van de elektrische Audi. Daarmee wordt bdtronic ook een klant van de e-tron. Die volledig elektrische SUV wordt in Vorst gemaakt. "Dit order zou ons een tiende extra omzet per jaar moeten leveren", meldt Vandenrhijn. "Audi Vorst doet bovendien al beroep op onze technologie voor de batterijproductie. Ook Volvo Car in Gent is een onrechtstreekse klant. De autoproducent koopt hybride motoren bij een toeleveraar, die dan weer onze impregneermachines voor die motoren gebruikt."

Bdtronic is een dochter van het Duitse beursgenoteerde Max Automation. Patrick Vandenrhijn is ook lid van het directiecomité van het moederbedrijf, als hoofd van de afdeling procestechnologie. Die afdeling, waarbij dus bdtronics, haalde in het eerste halfjaar van 2019 een omzet van 32 miljoen euro, en een bedrijfskasstroom van bijna 7 miljoen euro. De afdeling is daarmee de winstgevendste van Max Automation. De groep haalt een negatief nettoresultaat en werkt aan de verkoop van de afdeling die de verliezen veroorzaakt.