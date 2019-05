Vlaming Jan Craps is CEO van Aziatische beursgenoteerde dochter van AB InBev

AB InBev geeft meer details vrij over de aanstaande beursgang in Azië. De CEO, de Vlaming Jan Craps (41), gaat ook de nieuwe beursgenoteerde dochter leiden, met een notering in Hongkong. Nog twee Vlamingen, Ben Verhaert (42) en Jan Clysner (46), kleuren het Aziatische directiecomité.

