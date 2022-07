Niets dan positieve verhalen uit Vlaanderen vakantieland. De toeristische diensten maken zich op voor een topzomer. Vooral de buitenlanders zullen er opnieuw zijn. Al wordt vakantie in Vlaanderen ook duurder.

Er zijn al 55 procent meer overnachtingen geboekt voor de zomerperiode in Vlaanderen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, volgens gegevens van de boekingsmodule Stardekk. Dat zegt Stef Gits, woordvoerder van Toerisme Vlaanderen. "Wellicht zal de vraag naar logies deze zomer hoger zijn dan vorig jaar.

...

Er zijn al 55 procent meer overnachtingen geboekt voor de zomerperiode in Vlaanderen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, volgens gegevens van de boekingsmodule Stardekk. Dat zegt Stef Gits, woordvoerder van Toerisme Vlaanderen. "Wellicht zal de vraag naar logies deze zomer hoger zijn dan vorig jaar. De groei is vooral te danken aan de buitenlandse toeristen. Zij komen weer meer naar Vlaanderen. We noteren bijna een verdrievoudiging in vergelijking met 2021. Dat komt uiteraard omdat we in Europa opnieuw vlotter kunnen reizen. Vooral de kunststeden Antwerpen, Mechelen, Gent, Brugge en Leuven mogen veel meer buitenlandse toeristen verwachten. De Belgen trekken deze zomer meer naar het buitenland. Er zijn in Vlaanderen 7 procent minder overnachtingen geboekt door Belgen dan in 2021." Het prille optimisme is welkom, want het Belgische toerisme kreeg een zware klap door de coronapandemie. Alleen de Belgen hielden de sector min of meer overeind, via vakantie in eigen land (zie grafiek Overnachtingen in België). En dat blijft deels ook zo, ook na de grote coronagolf. "De Belg heeft tijdens de coronacrisis Vlaanderen als vakantiebestemming ontdekt", zegt Igor Philtjens, provinciaal gedeputeerde (Open Vld) en voorzitter van de toeristische organisatie Visit Limburg. "Uit een recente enquête blijkt dat liefst vier op de vijf Vlamingen vinden dat je in eigen land even goed een vakantiegevoel kunt hebben als elders." Toch kreunden vooral de logiesuitbaters in de kunststeden onder de pandemie. Vier op de vijf van hun klanten zijn traditioneel buitenlanders, en die bleven de voorbije twee jaar zo goed als allemaal weg. "Nu komen ze stilaan terug, wat uitermate goed nieuws is", vertelt Stef Gits van Toerisme Vlaanderen. Want de hotelsector heeft dringend meer gasten nodig. Vlaanderen heeft 896 hotels, goed voor 32.870 kamers en 73.882 slaapplaatsen. Sinds 2019 gingen volgens een analyse van Trends Business Information 99 van de 2.157 hotels in België failliet. Bij de Nationale Bank zijn van 1.500 hotels balansen te vinden. 47 procent daarvan had in 2020 een solvabiliteit van meer dan een kwart, doorgaans een absoluut minimum voor banken om kredieten te verlenen. De cijfers voor 2021 ogen beter, maar voorlopig legden slechts 292 hotelbedrijven hun balansen neer voor dat boekjaar. Iets meer dan een vijfde haalde in 2020 een operationele cashflow van meer dan 100.000 euro. Na dat cijfer moeten nog de afschrijvingen, de intresten en de belastingen worden verrekend. Ruim één op de drie (37%) hotels deed het nog veel slechter: zij verbrandden cash in 2020. Ook onze kust ziet de buitenlanders terugkomen. "Op 21 juni noteerden we 14 procent meer geboekte hotelkamers voor de zomer vergeleken met dezelfde dag in 2021", zegt Sabine Lahaye-Battheu, provinciaal gedeputeerde (Open Vld) en voorzitter van de toeristische organisatie Westtoer. "Een derde daarvan komt van buitenlanders, dat was in 2021 amper een vijfde. De groei aan boekingen is er dus vooral dankzij de buitenlandse toeristen. En de boekingen blijven binnenkomen. Als het weer goed is, verwachten we dit jaar in bepaalde periodes volgeboekte hotels aan de kust. Daarnaast zullen vooral de goed uitgeruste, mooi gelegen vakantiewoningen en appartementen met minstens twee slaapkamers deze zomer opnieuw zo goed als volzet zijn." Ook aan de andere kant van Vlaanderen loopt het toerisme gesmeerd. "Er zijn veel boekingen in de Limburgse logies. De zomermaanden kondigen zich mooi aan", zegt Igor Philtjens. "Terwijl de sector verwachtte dat gasten na de pandemie massaal naar het buitenland zouden trekken, lopen de boekingen volgens de norm. Voor juli zaten we bij de jongste bevraging (de start van het hemelvaartweekend) al aan een gemiddelde bezetting van 52 procent, voor augustus was dat 44 procent." Volgens Visit Limburg is de coronakater bijna doorgespoeld. De boekingscijfers liggen in lijn met de normale lentes. Terwijl tijdens de pandemie veel boekingen op het laatste moment gebeurden, vooral gezien de onvoorspelbare maatregelen, wordt nu weer langer op voorhand geboekt. Zeker de vakantieparken doen het beter dan in 2021, toen de bezetting tegenviel door het wegblijven van de buitenlandse bezoekers. De vakantieparken werden zo mogelijk nog zwaarder getroffen tijdens de pandemie. De hotels konden hun prijzen behoorlijk op peil houden in 2020 en 2021, ondanks de ineenstortende vraag (zie grafiek Prijzen vakanties stijgen sneller dan de index). De verkopers van binnenlandse pakketreizen, zoals een weekend in de Ardennen of een verblijf aan zee konden hun prijzen zelfs verhogen door de grote vraag. Maar dat was niet zo voor de vakantieparken. Zij zitten in de categorie 'vakantiecentra, campings en jeugdherbergen'. Het tekort aan buitenlandse toeristen leidde tot prijsdalingen, met daar bovenop de onzekerheid over boekingen en de wateroverlast in de zomer van 2021. Igor Philtjens van Visit Limburg blijft toch liever voorzichtig, nu in Oekraïne een oorlog woedt. "De stijgende energieprijzen doen mensen voorzichtiger omspringen met hun vrijetijdsuitgaven. Anderzijds kiezen onze gasten net door die stijgende prijzen vaker voor Limburg als alternatief voor een duurdere buitenlandse vakantie." Door de hoge vraag wordt vakantie in eigen land wel duurder. De prijzen voor vakanties schommelen weliswaar meer dan de consumentenindex, want zij hangen ook af van de seizoenen. In de zomer zijn vakanties gemakkelijk een vijfde duurder dan in de kalme maanden. "Vorig jaar lag de gemiddelde kamerprijs in de zomer tussen 72 en 73 euro per nacht", zegt Stef Gits van Toerisme Vlaanderen. "De gemiddelde kamerprijs voor juni dit jaar is al 78 euro. We weten nog niet wat de exacte kamerprijs voor de komende maanden wordt. Maar we gaan ervan uit dat die prijs hoger zal liggen." Aan de kust is dat cijfer lager, berekende Westttoer. De kusttoerist besteedt gemiddeld 90 euro per etmaal: 40 euro voor de overnachting en 50 euro voor horeca en winkelen. Uit onderzoek van de European Travel Commission (ETC) blijkt dat de Belg gemiddeld vier tot zes nachten met vakantie gaat, en 500 tot 1.000 euro per persoon uitgeeft. Het vakantiebudget is gemiddeld met 6 procent gestegen, tot het niveau van vóór corona.