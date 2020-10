De brexit-taskforce van de Vlaamse regering voorziet 83 miljoen euro extra steun voor bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de brexit. Dat werd maandag beslist in een vergadering van de taskforce in Brugge.

In Vlaanderen en vooral West-Vlaanderen zijn heel wat jobs afhankelijk van de uitkomst van de brexitonderhandelingen. Die verlopen volgens Jambon vrij moeizaam. 'Tegen eind oktober hopen we een akkoord te hebben. Hoe dan ook, zullen onze bedrijven gevolgen dragen', klinkt het.

In Vlaanderen zouden bij een no-deal brexit zo'n 28.000 jobs gevaar lopen. 'Dan noteren we een verlies van 2,5 procent BBP. Dat zou bovenop de coronacrisis en drama zijn', zegt Jambon. In het geval van een klassiek vrijhandelsakkoord wordt een verlies van 1,8 procent BBP voorspeld.

Gerichte steun

Daarom voorziet de taskforce nog eens 83 miljoen euro extra steun. Daarvan is 33 miljoen euro voorzien voor export. 'Daarmee willen we bedrijven helpen om nieuwe afzetmarkten te gaan ontginnen', zegt minister voor Economie Hilde Crevits (CD&V). De overige 50 miljoen euro gaat naar het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). 'Dat is voor bedrijven die getroffen zijn door het feit dat ze geen handel meer kunnen drijven met Groot-Brittanië. Zij zullen hun productieprocessen moeten aanpassen en kunnen daarvoor deze steun gebruiken.'

De taskforce wil zich dan ook specifiek richten op ondersteuning van bedrijven. 'We willen geen schadevergoedingen uitbetalen in het kader van de brexit maar heel gerichte steun geven om extra jobs te creëren of bestaande jobs te beschermen', zegt Crevits.

Bovendien roept Vlaams minister-president Jambon bedrijven op om zich goed voor te bereiden op de brexit. 'De kleinste ondernemingen zijn zich nog niet altijd bewust van wat de brexit kan betekenen voor hen. Er is heel wat info beschikbaar en de bedrijven kunnen de bevoegde agentschappen contacteren om te zien hoe zij het best het hoofd kunnen bieden aan de brexit', aldus Jan Jambon. (Belga)

