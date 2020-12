De coronacrisis is nog altijd volop zichtbaar in de werkloosheidscijfers. Vlaanderen telde eind november 189.699 niet-werkende werkzoekenden, blijkt uit de jongste cijfers van de VDAB. Dat is een stijging met bijna 12.000 werkzoekenden tegenover november vorig jaar, maar wel een lichte daling (1.778) tegenover oktober.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits merkt op dat het aantal werkzoekenden sinds september licht aan het dalen is. Maar in vergelijking met vorig jaar liggen de werkloosheidscijfers wel een pak hoger, 'de impact van de coronacrisis blijft dus voelbaar', erkent ze.

Volgens VDAB versnelt de stijging ook in november (+6,7 procent) tegenover oktober (+4,1 procent). Bovendien zijn de tijdelijk werklozen niet in de cijfers opgenomen.

De sterkste stijging op jaarbasis deed zich afgelopen maand voor bij de werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag (+11,2 procent). Ze is ook vooral merkbaar bij hooggeschoolden (+10,8 procent) en middengeschoolden (+9,3 procent). Bij de jongeren in beroepsinschakelingstijd blijft de stijging beperkt tot 1,6 procent.

De toename op jaarbasis doet zich voor in alle provincies, maar is het grootst in Vlaams-Brabant (+10,4 procent) en in West-Vlaanderen (+8 procent).

De werkloosheidsgraad in Vlaanderen bedraagt nu 6,1 procent. In november vorig jaar was dat 5,7 procent.

Ook het Brussels gewest publiceerde woensdag werkloosheidscijfers. Die vertonen een gelijkaardige trend als de Vlaamse. Brussel telde eind november 89.923 werkzoekenden, bijna 1.500 minder dan eind oktober, maar wel 2.373 meer dan in november vorig jaar (+2,7 procent). De werkloosheidsgraad kwam uit op 15,8 procent, aldus arbeidsbemiddelaar Actiris.

De jongerenwerkloosheid blijft erg hoog in het Brussels gewest, met eind november net geen 10.000 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. De jongerenwerkloosheidsgraad staat daarmee op 27 procent.

