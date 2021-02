Tijdens een digitale persconferentie bij Barco, in de marge van de Exportbeurs 2021, hebben Vlaams minister-president Jan Jambon en Claire Tillekaerts, de CEO van Flanders Investment & Trade (FIT), nog vier namen gelost van toptransfers voor het team technologieattachés. Het Science & Technology-team van FIT moet Vlaanderen mee op de kaart zetten als techhub voor gezondheidszorg, klimaat en digitalisering.

John Baekelmans is wellicht de meest opmerkelijke van de vier namen. Hij maakte iets meer dan een jaar geleden een opgemerkte entree bij het Antwerpse techbedrijf Rombit, na een loopbaan bij grote bedrijven als Cisco en imec. Onder zijn impuls speelde de scale-up meteen in op de coronapandemie, met een slimme armband om afstand te houden op de werkvloer. De kans om techattaché te worden, wilde hij niet laten liggen. Sinds 1 februari helpt Baekelmans vanuit New York techbedrijven als Rombit te slagen in het buitenland, en beloftevolle ondernemingen uit andere landen naar Vlaanderen te halen.

...

John Baekelmans is wellicht de meest opmerkelijke van de vier namen. Hij maakte iets meer dan een jaar geleden een opgemerkte entree bij het Antwerpse techbedrijf Rombit, na een loopbaan bij grote bedrijven als Cisco en imec. Onder zijn impuls speelde de scale-up meteen in op de coronapandemie, met een slimme armband om afstand te houden op de werkvloer. De kans om techattaché te worden, wilde hij niet laten liggen. Sinds 1 februari helpt Baekelmans vanuit New York techbedrijven als Rombit te slagen in het buitenland, en beloftevolle ondernemingen uit andere landen naar Vlaanderen te halen.De overige drie 'toptransfers' voor het Science & Technology-team van FIT zijn Kim Demeyer, Maarten Lambert en Peter Tanghe. Zij zullen dat hun taak vervullen vanuit respectievelijk naar Singapore, Kopenhagen en Guangzhou. Kim Demeyer was vroeger directeur Thermal & Renewable Energy bij Tractebel Engie. Maarten Lambert deed ervaring op als investeringsmanager bij Capricorn Partners. Peter Tanghe werkte als China Business Development Consultant bij de accelerator imec.istart. Het techteam van FIT bestaat voorts uit Ralph Moreau en Wim Sohier, die opereren vanuit het Amerikaanse Palo Alto, en Jan Wauters, die al op post was in Parijs. De rekrutering van de attachés voor München en Tokio loopt nog. Daarnaast komen er ook nog assistent-techattachés in Londen en Mumbai.De technologieattachés maken deel uit van het bredere netwerk van FIT, dat in zeventig landen aanwezig is met zo'n 170 mensen. "Het team technologieattachés uitbreiden van vier naar tien mensen staat in het regeerakkoord en versterkt het Vlaamse relanceplan. De uitbreiding is een gevoelige versterking van ons economische en diplomatieke netwerk", zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). "We willen doorstoten naar de top vijf van de kennis- en innovatieregio's in Europa."FIT breidt zijn netwerk uit met technologieattachés, omdat almaar meer gespecialiseerde technologische kennis nodig is, om Vlaamse start-ups en scale-ups te helpen slagen in het buitenland. Cruciaal is dat het gaat om mensen met een sterk netwerk in de technologiewereld. "We trekken hier jaarlijks 3 miljoen euro voor uit", zegt Claire Tillekaerts. "Dat budget gaat niet enkel naar de technologieattachés, maar ook naar het ondersteunende personeel en naar grote beurzen en branding." In vergelijking met sommige buitenlandse regio's is 3 miljoen een bescheiden budget. Om die middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, kiest Vlaanderen voor een aanpak van onderuit, gedragen door de technologieattachés. Zij moeten, als bruggenbouwers, Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstellingen koppelen aan buitenlandse bedrijven en kapitaal.De rekrutering van de attachés is het eindresultaat van een oefening die begon met na te denken over de drie domeinen waarop Vlaanderen het best zou inzetten in het buitenland. De keuze viel op gezondheid, digitalisering en klimaat. Healthtech is bijvoorbeeld de sector waar Belgische techbedrijven het sterkste in staan, en de coronapandemie maakt de digitalisering van de gezondheidstoepassingen relevanter dan ooit. FIT onderzocht welke steden wereldwijd leidinggevend zijn in een of meerdere van die drie domeinen, en waar een Vlaams technologieattaché het meeste toegevoegde waarde kon bieden. Dat leidde in Duitsland bijvoorbeeld tot de keuze voor München, terwijl Berlijn bekendstaat als grootste techhub. "Voor healthtech maken we een connectie met de belangrijkste mondiale markten en centra", legt Claire Tillekaerts uit. "Het gaat om New York, Tokio, Parijs, München en Kopenhagen. De attachés beperken zich niet tot één land. Zo zal de technologieattaché voor München ook mee Zwitserland bewerken, dat ook belangrijk is voor healthtech. In Duitsland zijn ook Berlijn en Düsseldorf interessant, maar München was volgens ons de beste keuze voor de combinatie digital en health."Vlaanderen boekte eerder al succes met die thematische aanpak, bijvoorbeeld met zijn cluster biotechbedrijven en met zijn specialisatie in nano-elektronicia en digitale technologie in het onderzoekscentrum imec. Dat leidt ook tot kruisbestuiving. "De combinatie biotech en nanotechnologie leidde onder meer tot nieuwe covid-technologie van imec", zegt minister-president Jan Jambon. "Een ander voorbeeld is de digitalisering van klimaatoplossingen. We zullen bijvoorbeeld 5G nodig hebben om windmolens vanop afstand te onderhouden. Technologie zet transformatie in gang, dankzij innovatie en nieuwe businesscases."Die specialisatie in bepaalde domeinen maakt van Vlaanderen bovendien een aantrekkingspool voor buitenlandse bedrijven, weet Claire Tillekaerts: "Kijk maar naar wat in Vlaanderen allemaal is gegroeid rond lifesciences. Dat is een magneet om buitenlandse bedrijven naar hier te halen." De attachés krijgen elk een budget om Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten als techregio voor gezondheidszorg, klimaat en digitalisering. "In de start-upbijlage van Trends stond een artikel over hoe we niet genoeg internationale smoel hebben in het buitenland", zegt Claire Tillekaerts. "Ik ben daarom heel blij dat ik dit team technologieattachés kan voorstellen. Zij zullen tot het uiterste gaan om Vlaanderen de techsmoel te geven die het verdient."