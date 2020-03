Vlaamse ziekenhuizen willen met behulp van artificiële intelligentie en CT-scans covid-19-patiënten beter opsporen. Het gespecialiseerde Vlaamse techbedrijf icometrix stelt zijn platform ter beschikking.

Het Universitair Ziekenhuis Brussel laat sinds vorige week alle patiënten die zich aanmelden voor een hospitalisatie, langs de CT-scanner passeren. De ziekte covid-19, die het nieuwe coronavirus veroorzaakt, tast op een specifieke manier de longen aan. Dat is zichtbaar op een CT-scan. Uit de eerste resultaten bleek dat 10 procent van de patiënten met andere klachten, ook besmet was met het coronavirus.Het UZ Leuven en UZ Brussel werken nu samen aan een project om de diagnose via CT-scans te verfijnen en te automatiseren met de hulp van een consortium van universitaire en andere ziekenhuizen voor het aanleveren van beelden. Het UZA speelt hierbij een belangrijke rol. "De CT-scans kunnen in de beginfase zelfs patiënten met covid-19 ontdekken die nog negatief testen in het labo", vertelt professor Paul Suetens van de KU Leuven. Hij is gespecialiseerd in medische beeldvorming en coördineert het project om de hoeveelheid aangetast longweefsel op te sporen en te benoemen via CT-scans. "We willen een zo goed mogelijk hulpmiddel maken voor de radiologen. In de komende zware weken is het handig dat ze worden bijgestaan door een computer die geen vermoeidheid kent en helpt het aangetaste longweefsel nauwkeurig in kaart te brengen. In de omringende landen zijn er ook projecten met CT-scans, waaronder dat van de Belgische dokter Erik Ranschaert in Nederland (waarover Trends vorige week berichtte, nvdr). Wij hebben contact met elkaar, het is een gelijkaardig project. Voornamelijk via Vlaamse ziekenhuizen hebben we al een mooie dataset van door radiologen geannoteerde scans en die breidt nog uit. De data en de technologie vormen geen probleem. Daarvoor kunnen we rekenen op icometrix. Op basis van zijn onlinesoftware om CT-scans van hersenen te analyseren maken we een versie om scans van longen te analyseren."Samen met andere specialisten van de deelnemende ziekenhuizen ontwikkelt icometrix software die de longschade door covid-19 kan herkennen. "Dat doen we pro bono", zegt Wim Van Hecke, de CEO van icometrix. "We willen ons steentje bijdragen. Het idee kwam twee weken geleden van onze CTO, Dirk Smeets. Hij was op een artikel gestoten over het gebruik van CT-scans tegen het coronavirus in China. We hebben snel het akkoord gekregen van onze raad van bestuur om ervoor te gaan. Sindsdien is het een race tegen de tijd. Onze voorzitter, professor André Oosterlinck (onder meer ererector van de KU Leuven, nvdr), wou direct mee aan de kar trekken om de universiteiten en de ziekenhuizen te mobiliseren. We hebben al mooie data, maar met meer geannoteerde scans kunnen we de nauwkeurigheid nog opdrijven."De Europese privacyregels zijn nog een obstakel. "We mogen die scans niet zomaar verwerken", zegt professor Suetens. "Medische data worden terecht gezien als zeer gevoelige data. We hebben de toestemming van patiënten nodig, maar dat is vaak moeilijk en omslachtig als ze al zwaar ziek zijn. We staan in contact met de federale kabinetten om daar een oplossing voor te vinden."