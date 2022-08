De werkloosheidsgraad in Vlaanderen is in juli uitgekomen op 5,8 procent. Dat blijkt dinsdag uit gegevens van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB.

Vlaanderen telde in absolute cijfers 184.952 werkzoekende werklozen in juli. In vergelijking met een jaar eerder gaat het om een daling met 6,8 procent.

Daarmee kwam de werkloosheidsgraad (ook wel werkzoekendengraad) - de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk ten opzichte van de beroepsbevolking - in Vlaanderen uit op 5,8 procent. In juli 2021 ging het nog om 6,3 procent.

Ten opzichte van juni dit jaar (werkloosheidsgraad van 5,4 procent) steeg het aantal werkzoekenden zonder werk in juli met 12.222. Afgelopen maand stroomden 28.094 burgers in als werkzoekende zonder werk, terwijl er 15.872 uitstroomden (van wie 77 procent een job vond).

De hoge instroom in juli is onder andere te wijten aan de inschrijvingen van schoolverlaters. Ook de vele jobstudenten, die vaak tijdelijke contracten vervangen, dragen bij aan de traditionele tijdelijke piek van de werkloosheidsgraad tijdens de zomermaanden.

Vlaanderen telde in absolute cijfers 184.952 werkzoekende werklozen in juli. In vergelijking met een jaar eerder gaat het om een daling met 6,8 procent. Daarmee kwam de werkloosheidsgraad (ook wel werkzoekendengraad) - de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk ten opzichte van de beroepsbevolking - in Vlaanderen uit op 5,8 procent. In juli 2021 ging het nog om 6,3 procent. Ten opzichte van juni dit jaar (werkloosheidsgraad van 5,4 procent) steeg het aantal werkzoekenden zonder werk in juli met 12.222. Afgelopen maand stroomden 28.094 burgers in als werkzoekende zonder werk, terwijl er 15.872 uitstroomden (van wie 77 procent een job vond). De hoge instroom in juli is onder andere te wijten aan de inschrijvingen van schoolverlaters. Ook de vele jobstudenten, die vaak tijdelijke contracten vervangen, dragen bij aan de traditionele tijdelijke piek van de werkloosheidsgraad tijdens de zomermaanden.