Vlaanderen telde eind juni 172.730 werkzoekenden zonder werk, 8 procent minder dan in juni vorig jaar. De werkloosheidsgraad daalde tot 5,4 procent. Dat heeft de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB maandag bekendgemaakt.

Een jaar geleden stond de werkloosheidsgraad - of werkzoekendengraad: de verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk in Vlaanderen ten opzichte van de Vlaamse beroepsbevolking - op 5,9 procent.

Het aantal werkzoekenden zonder werk daalde op jaarbasis het sterkst in de categorie van mensen die 1 tot 2 jaar werkloos zijn (-22 procent), bij de jonge werkzoekenden (tot 25 jaar, -9 procent) en bij de laag- en middengeschoolden (elk bijna -9 procent). In vergelijking met mei van dit jaar waren er in juni ongeveer 5.100 werkzoekenden zonder werk minder: er werden 18.879 burgers toegevoegd als werkzoekende zonder werk, maar er stroomden 24.015 werkzoekenden zonder werk uit (van wie 62 procent met werk), aldus de VDAB.

